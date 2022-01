Giacca blazer oversize: 5 modi trendy per indossarla nel 2022!

La giacca blazer oversize è sicuramente uno dei capi MUST-HAVE dell’ultimo anno, e continuerà ad esserlo anche nel 2022. Cosa cambia? Gli outfit! Ecco 5 modi trendy di indossare la giacca blazer oversize in linea con le tendenze 2022!

Siamo finalmente entrate nel primo mese del nuovo anno! Abbiamo abbandonato un periodo complesso e ricco di emozioni e diamo il benvenuto al futuro, con tutte le sorprese e gioie che ci regalerà! Finalmente noi amanti della moda possiamo mettere in atto tutte le nozioni di stile che in questi mesi abbiamo immagazzinato. Si avvicina la primavera e possiamo sfoggiare i look più trendy e gli outfit più IN. Quindi iniziamo già da subito! La guida di stile di oggi avrà come protagonista un capo di grande tendenza negli ultimi tempi, ma noi vedremo nuovi modi per indossarla e rimanere in linea con la moda del 2022! Stiamo parlando della giacca blazer oversize, e questi sono 5 modi trendy per indossarla!

Il mood della moda degli anni post pandemici è uno solo: indossare quello che si vuole, quando si vuole.

Per un periodo importante di questi ultimi due anni abbiamo imparato a convivere con il fatto che alcuni momenti della giornata non esistevano più. Gli aperitivi, le cene fuori, le sarete in disco, erano impossibili, e di conseguenza tutti gli outfit rilegati a quelle determinate occasioni.

Ad oggi non è più così. Abbiamo assistito ad un lento ritorno alla normalità, e quindi possiamo di nuovo andare a cena fuori ed indossare il nostro outfit migliore.

Però è rimasta in noi quella sensazione che avevamo prima, ossia di voler indossare outfit non necessariamente adatti alla situazione che stiamo per vivere: indossare la tuta per andare in ufficio, oppure fare la spesa al supermercato con il paio di scarpe con tacco più belle della nostra scarpiera.

Riassunto? Indossiamo quello che vogliamo quando vogliamo!

E per la primavera 2022, cosa indosseremo? Un capo è certo: la giacca blazer oversize. Ma come? Vediamolo in questa guida di stile targata CheDonna!

La giacca blazer oversize continua ad essere il capo MUST-HAVE, ma cambiano gli outfit! Come indossarla?

Sporty, classy o chic? Qual è il tuo stile?

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile e iniziamo a parlare della nostra protagonista: la giacca blazer oversize!

Per giacca blazer oversize si intende quel particolare taglio di giacca non aderente. Tendenzialmente lunga fino ai fianchi. Con una piccola imbottitura sulla spallina a conferire un effetto più largo sulle spalle e sulla schiena. Può avere due bottoni a chiudere, oppure 4, diventando doppio petto.

La giacca blazer oversize è stata decisamente presente nella moda del 2021, e continuerà ad esserlo, ma in modo diverso. Non cambiano nello specifico gli outfit, ma la concezione che noi avremo della giacca: non sarà più un capo rilegato all’abbigliamento formale ma avrà una connotazione anche sportiva. Esempio? Indossala sopra la tua tuta a tinta unita!

Vediamo insieme alcuni degli outfit più giusti da fare con la giacca blazer oversize:

minidress : l’outfit giacca blazer oversize e il miniabito aderente sotto è il perfetto esempio della moda 2022. Da chiudere con uno stivale anfibio, ecco un perfetto outfit da aperitivo con le amiche.

: l’outfit giacca blazer oversize e il miniabito aderente sotto è il perfetto esempio della moda 2022. Da chiudere con uno stivale anfibio, ecco un perfetto outfit da aperitivo con le amiche. maglia a collo alto : il protagonista della nostra guida di stile può avere un utilizzo sportivo, ma continua a rimanere un capo elegante. Quindi, per l’ufficio, il completo maglia nera a collo alto e pantalone a vita alta taglio uomo, chiuso da un mocassino, continua a rimanere uno degli outfit migliori.

: il protagonista della nostra guida di stile può avere un utilizzo sportivo, ma continua a rimanere un capo elegante. Quindi, per l’ufficio, il completo maglia nera a collo alto e pantalone a vita alta taglio uomo, chiuso da un mocassino, continua a rimanere uno degli outfit migliori. cinta in vita e jeans flare : per seguire le tendenze della moda street style dovrete munirvi di cinta con fibbia visibile e un paio di jeans larghi. Indossate una t-shirt tinta unita, la vostra giacca blazer oversize e un paio di jeans larghi. Chiudete la giacca poggiando in vita la cintura. A chiudere una sneaker bianca andrà più che bene!

: per seguire le tendenze della moda street style dovrete munirvi di cinta con fibbia visibile e un paio di jeans larghi. Indossate una t-shirt tinta unita, la vostra giacca blazer oversize e un paio di jeans larghi. Chiudete la giacca poggiando in vita la cintura. A chiudere una sneaker bianca andrà più che bene! con la tuta : andate di corsa e la vostra giornata sarà piena di impegni? Indossate la vostra tuta a tinta unita più comoda, le sneakers che avete nell’armadio più trendy, scegliete la vostra giacca blazer oversize, possibilmente a fantasia principe di galles, e chiudete il tutto con un cappello da basket. Sarete perfettamente trendy dalla mattina alla sera!

: andate di corsa e la vostra giornata sarà piena di impegni? Indossate la vostra tuta a tinta unita più comoda, le sneakers che avete nell’armadio più trendy, scegliete la vostra giacca blazer oversize, possibilmente a fantasia principe di galles, e chiudete il tutto con un cappello da basket. Sarete perfettamente trendy dalla mattina alla sera! pantalone a campana: ultimo, ma non per importanza, è l’outfit composto da maglia tinta unita e pantalone a campana. Da indossare con uno stivale con tacco e una borsa gioiello. Un outfit perfetto per una cena romantica!

Adesso che avete capito come indossarla, non vi resta che creare i vostri look! Ma non avete ancora la giacca blazer oversize? Avete due strade: sceglierla tra l’armadio di vostro nonno o vostro padre(le fantasie degli anni ’70/’80 sono super attuali), oppure acquistarla nuova, ma sempre evitando gli sprechi!

Ho selezionato per voi un modello di giacca blazer oversize perfettamente in linea con le tendenze del momento. La giacca presenta una fantasia a quadri piccoli bianca e nera, lunga fino ai fianchi, con i bottoni neri. La potete acquistare su SheIn, al costo di € 14,00.

Vi è piaciuta questa guida di stile? Non vi resta che aspettare la prossima! Tante novità in fatto di moda, e non solo, vi aspettano!