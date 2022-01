Il pigiama è il nuovo tailleur, e la comodità è la nuova tendenza chic!

Il pigiama tailleur è la nuova tendenza chic, da indossare per un aperitivo con le amiche oppure ad un evento. In questa guida di stile targata CheDonna scopriremo tutti i dettagli per indossare il pigiama tailleur come una vera guru della moda!

“Chi bella vuole apparire almeno un po’ deve soffrire” diceva un vecchio proverbio italiano. Come se tutto ciò che avesse a che fare con la bellezza dovesse essere necessariamente doloroso e faticoso. Forse negli anni passati era così, rincorrere ossessivamente gli standard iconici di bellezza causava dolore e sfinimento in chi cercava disperatamente di raggiungere quella bellezza idealizzata e immaginata. Adesso, nel 2022, sappiamo che la bellezza non è una e non viaggia in una sola direzione. La moda non è indirizzata ad una élite di persone con delle caratteristiche fisiche ben precise e che siamo libere di esprimerci e di giocare con la creatività come meglio vogliamo! Perché questa prefazione? Per introdurre il protagonista della nostra guida di stile di oggi. Parleremo non solo di un trend della prossima stagione, ma di una rivoluzione assoluta in fatto di moda e di tendenze. Vedremo come un capo prima rilegato all’abbigliamento da casa sia diventato adesso MUST-HAVE degli abbinamenti più chic in assoluto. Di cosa parleremo? Del pigiama tailleur!

Sarah Jessica Parker, Selena Gomez e Gigi Hadid sono state avvistate mentre indossavano il protagonista della nostra guida di stile, il pigiama tailleur.

E perché proprio loro, personalità influenti nel mondo della moda, hanno deciso di indossare questa tendenza? Per una serie infinita di motivi, come la comodità estrema, l’eleganza e la versatilità di questo completo.

Ma capisco che indossare un completo del genere non sia una missione così semplice, e soprattutto, come sceglierlo?

Nessuna paura! In questa guida di stile stileremo i punti fondamentali per indossare al meglio la tendenza della primavera 2022: il pigiama tailleur!

Il pigiama tailleur rientra nelle tendenze più IN della primavera 2022. Per questo motivo non possiamo proprio farcelo sfuggire!

Tinta unita o fantasia? Tacco o sneakers? Scopriamolo insieme!

La prima domanda da porsi al momento di acquistare un completo pigiama tailleur è: come deve essere?

il pigiama tailleur è quel completo, generalmente con tessuto effetto seta o ciniglia, composto da una giacca/camicia morbida lunga, accompagnata da un pantalone largo sulla gamba che arriva fino alla caviglia.

Il colore o fantasia è identico per i due pezzi del tailleur, e può presentare dei bottoni a chiudere la camicia o una cinta per un effetto kimono.

Da scegliere rigorosamente nelle tinte unite basiche, come il blu o nero, oppure nelle fantasie moda.

Una volta che abbiamo capito quale pigiama tailleur scegliere, possiamo passare all’attacco: come indossarlo?

sempre e solo con i tacchi! Abbiamo visto molte modelle indossare il pigiama tailleur con le sneakers, il che non è proprio un errore, ma invece che un outfit chic in questo modo stiamo creando un look comodo, che può essere sostituito da una tuta.

Abbiamo visto molte modelle indossare il pigiama tailleur con le sneakers, il che non è proprio un errore, ma invece che un outfit chic in questo modo stiamo creando un look comodo, che può essere sostituito da una tuta. borsa gioiello! Ricordiamoci che il nostro look è elegante e impegnativo, quindi per essere perfette la nostra borsa deve essere una pochette, e preferibilmente con inserti gioiello.

Ricordiamoci che il nostro look è elegante e impegnativo, quindi per essere perfette la nostra borsa deve essere una pochette, e preferibilmente con inserti gioiello. accessori luminosi! Optate per collane vistose oppure bracciali e anelli che risaltino all’occhio!

Optate per collane vistose oppure bracciali e anelli che risaltino all’occhio! lingerie a vista! Una bralette a vista può essere un ottimo sotto giacca da indossare sotto al pigiama tailleur!

Termina qui, anche per oggi, la guida di stile più trendy di tutte, quella di CheDonna, oggi incentrata sul pigiama tailleur!

Alla prossima guida di stile, con tante novità solo per voi!