Sabrina Impacciatore, da Non è la Rai al grande cinema: ecco com’è cambiata

Sabrina Impacciatore, oltre ad essere una delle più apprezzate attrici del panorama italiano, era anche una delle ex ragazze di Non è la Rai. Da quel momento sono passati un po’ di anni, ecco com’è diventata ora.

Sabrina Impacciatore è una delle attrici di maggior successo, e talento, all’interno del panorama italiana. Non tutti però ricordano che l’attrice ha esordito sul piccolo schermo degli italiani grazie a Gianni Boncompagni. In un primo momento, infatti, lei aveva esordito nel cast delle giovani ragazze del genio televisivo per poi passare alla redazione dello storico programma Non è la Rai.

Lì però viene intuito che Sabrina ha la stoffa non solo per far parte della redazione del programma, ma anche per stare di fronte alle telecamere. Così le vengono affidati ben due spazi all’interno dello show che ha permesso a numerose showgirl di potersi far conoscere e amare dal grande pubblico. Da quel momento sono passati diversi anni ed è com’è diventata Sabrina Impacciatore dopo Non è la Rai.

Sabrina Impacciatore: com’è cambiata dopo il successo a Non è la Rai

Sabrina Impecciatore oggi è una delle attrici di maggior talento nel panorama italiano, ma non dimentica le sue origini televisive all’interno di Non è la Rai. Come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, all’attrice all’epoca passò dall’essere un membro della redazione dello show a diventarne una delle protagoniste.

Tant’è che Gianni Boncompagni scelse di affidarle due spazio. Uno relativo alla posta del cuore, dove Sabrina rispondeva ai dilemmi amorosi delle sue coetanee e l’altro era un talk con protagoniste le ragazze dello show, tra cui Ambra Angiolini.

Ma non solo conduzione, Sabrina Impacciatore a Non è la Rai si è esibita anche con due brani rap, tra cui l’inedito Ne donna ne bambina. Canzone che affronta il tema dell’adolescenza è che stato proposto anche durante l’ultima puntata del programma, quella che ha segnato la chiusura definitiva dello show.

Da quel momento il successo per lei non si è mai fermato ed ha preso parte ad altri programmi di successo come Macao, condotto da Alba Parietti, in cui ha dato vita a svariate imitazioni. Spazio anche al mondo del cinema e dei progetti televisivi, dove ha avuto modo di poter mostrare il suo talento a tutto tondo.

Da quegli anni al Palatino di Roma ne sono passati un po’, ma come Sabrina Impacciatore oggi non sembra essere invecchiata di un solo giorno. In quanto appare identica a quando muoveva i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Senza probabilmente immaginare che un giorno sarebbe riuscita a diventare una delle attrici più apprezzate del panorama italiano e invece dalla posta del cuore di Non è la Rai di strada ne ha fatta e siamo sicuri ne farà ancora tanta in questi anni a venire.