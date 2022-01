L’abbinamento top e cardigan è l’elemento trendy della primavera 2022!

L’abbinamento top e cardigan è l’elemento di tendenza che non possiamo farci sfuggire per la prossima primavera! Dove acquistarlo? Come sceglierlo? E in che modo lo possiamo abbinare? Rispondiamo insieme a queste domande su questa guida di stile targata CheDonna!

Sono i primi giorni di gennaio quelli che stiamo vivendo. Freddi e gelidi, come devono essere! Si riprende con la normale routine: il rientro a lavoro dopo il fermo delle vacanze natalizie, i primi giorni di scuola. Tutto riprende alla normalità. Anche la nostra passione per il fashion riprende il proprio ritmo originale, ossia quello di guardare alle tendenze future con occhio critico e esperto! E infatti questo è proprio ciò che faremo oggi: inizieremo ad esplorare le tendenze delle prossime stagioni, scoprire quelle più IN e OUT e vedere come le nostre influencer preferite abbiano già indossato queste tendenze! Di cosa parleremo oggi? Più che di un capo, vedremo un abbinamento, in voga molti anni fa ma che adesso è ritornato alla ribalta. Ecco a voi l’abbinamento più in voga della primavera 2022: il crop top con il cardigan!

Chiara Ferragni, Kendall Jenner e Bella Hadid. Le abbiamo già viste indossare questa tendenza, e se lo hanno fatto loro significa che dobbiamo indossarla anche noi. Non per copiarle, ma perché è un vera e proprio MUST-HAVE.

Oggi parleremo dell’abbinamento crop e top e cardigan abbinato. Vedremo come inserirlo nei nostri outfit e quale scegliere!

Vediamo insieme come indossare la tendenza della primavera 2022!

Abbinamento top e cardigan: il trend assoluto della primavera 2022 che non puoi non avere!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo insieme di cosa si tratta la tendenza top e cardigan!

Negli anni ’60 veniva chiamato “Romeo e Giulietta”, ossia l’abbinamento top e cardigan. I due capi dovevano avere lo stesso tessuto, nonché la stessa fantasia. Generalmente il top era una canottiera con scollo all’americana, il cardigan invece un maglioncino morbido con bottoni. Si indossava sulle gonne dritte, oppure sui jeans a campana. In tutti i casi era considerato un abbinamento classico, non da utilizzare se volevi un look innovativo ed alternativo.

Invece adesso è tutto il contrario: l’abbinamento top e cardigan è tornato alla ribalta, ed è considerato uno degli abbinamenti più innovativi e street style del momento.

Come sceglierlo?

Per prima cosa occhio alla forma: il top deve essere crop, quindi più corto del cardigan

Scegliete colori moda, come il lilla, o il verde acido.

Le fantasie sono la vera novità: prediligete fantasie spiritose e allegre.

Come indossarlo?

jeans a vita alta con gamba larga, sneakers e giacca bomber

pantalone con pinces a vita alta, mocassino con calzino e cappotto lungo

In entrambi gli abbinamenti ricordatevi che questa tendenza è particolarmente sportiva, quindi utilizzatela per le giuste occasioni. Di sicuro non è il capo più adatto per l’ufficio!

