Kate Middleton e i suoi 40 anni di look amati da tutti! Vediamoli!

Kate Middleton ha compiuto 40 anni! La duchessa di Cambridge ha soffiato anche la quarantesima candelina e ci ha regalato altre perle di stile! Vediamo insieme le novità e i look più amati di Kate Middleton degli ultimi anni!

La Duchessa di Cambridge lo scorso 9 gennaio ha festeggiato i suoi 40 anni, e lo ha fatto da vera futura regina! Per l’occasione, Kate Middleton ha posato per il fotografo italiano Paolo Roversi, il quale ha colto la vera essenza della futura regina. Il fotografo ha affermato di aver lavorato con una donna semplice, che si è mostrata alla sua macchina fotografica senza trucco e senza capigliatura arzigogolata. Kate Middleton ha voluto mostrarsi in modo naturale, così com’è lei, con pochi gioielli ad adornare il suo volto. Solo un paio di pendenti appartenuti a Lady Diana e un anello. Però ha concentrato tutte le sue forze sulla scelta dell’abito, un meraviglioso abito monospalla rosso firmato Alexander McQueen. E noi che amiamo il fashion in tutte le sue sfumature come possiamo omaggiare Kate Middleton per i suoi 40 anni? Con una guida di stile, con protagonisti tutti i migliori look della Duchessa di Cambridge!

Lo stile di Kate Middleton è stato sempre amato da tutti, sin dal primo giorno che è stata vista con il principe William.

Ma perché è così amato e seguito da tanti? Per molti motivi: sicuramente perché lo stile di Kate Middleton è un misto tra chic e sportivo, e poi perché i suoi look e il suo portamento rendono la sua persona semplice, alla mano. Nei look della Duchessa di Cambridge possiamo rispecchiarci tutte, e possiamo sognare di diventare delle principesse anche solo copiandole un look.

Quale occasione migliore se non i 40 anni di Kate Middleton per ricapitolare i suoi look più amati? Ecco allora la guida di stile che aspettavate: i look di Kate Middleton più amati degli ultimi anni!

Kate Middleton e i look più amati degli ultimi anni! Tra stile sporty chic a casual!

I look di Kate Middleton sono sempre stati sotto i riflettori, e mai una volta la Duchessa di Cambridge si è mostrata in outfit fuori luogo, anzi, sempre adatti alle occasioni, senza mai farsi mancare un pizzico di glamour!

Kate Middleton è famosa non solo per i suoi look indossati durante eventi importanti, ma è soprattutto amata per gli outfit di tutti i giorni!

Uno dei look più riproposti e amati dalla stessa Kate è l’abbinamento abito floreale midi e espadrillas con zeppa. Più volte la Duchessa ha indossato questo modello di scarpe, facendolo tornare in voga!

Per le occasioni formali, ma non troppo, Kate Middleton ha indossato vari completi, tutti in linea con le tendenze! Maglia aderente a righe blu e bianca, con pantalone culotte a vita alta blu con inserti oro sulla vita, abbinati ad una pochette rossa. Giacca grigia con inserti neri, maglia e pantalone aderenti neri. Cappotto lungo camel e camicia abbinata, con pantalone a vita alta largo in gamba dello stesso colore.

Quando si tratta delle occasioni più formali Kate Middleton lascia tutti di stucco. La ricordiamo alla presentazione del film 007, No time to Die, in cui ha sfoggiato un magnifico abito oro firmato Jenny Packham, ricco di lustrini e perline, adatto ad una vera e propria regina del glamour!

Termina qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata sugli outfit più trendy indossati da Kate Middleton!

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda, e non solo!