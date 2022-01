Vittoria Puccini, ricordate com’era a 20 anni? Che trasformazione

Vittoria Puccini è una delle attrici più amate del piccolo schermo degli italiani, ma ricordate com’era durante i suoi esordi in tv? Ecco la sua incredibile trasformazione durante il corso di questi anni.

Vittoria Puccini è senza dubbio una delle attrici più amate del piccolo schermo degli italiani. Inutile negarlo: tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato guardando lo storico personaggio da lei interpretato nella fiction di successo Mediaset, Elisa Di Rivombrosa.

Storia che, nonostante siano passati anni dalla sua messa in onda, riscuote ancora un certo successo. Oggi come all’epoca. Basti pensare, infatti, che furono prodotti numerosi gadget a riguardo, dalle bambole in serie fino all’album di figurine. Insomma, un vero e proprio fenomeno. Questa fiction, nonostante non sia stato l’esordio della Puccini, le ha permesso di farsi conoscere e amare dal grande pubblico. Tant’è che oggi è diventata una delle attrici più apprezzate del panorama nostrano, ma voi ricordate com’era Vittoria Puccini da giovane quando provava a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo?

Ecco com’è cambiata l’attrice durante il corso di questi anni, fatti di incredibili successi non solo sul piccolo schermo degli italiani ma anche sul maxi schermo.

Com’era Vittoria Puccini di Elisa di Rivombrosa durante i suoi esordi in tv

Vittoria Puccini è anche una delle attrici non solo di maggior successo del nostro panorama, ma anche delle più talentuose. Tant’è che non si è di certo fermata dopo il successo ottenuto con Elisa Di Rivombrosa. Basti pensare che il suo esordio è avvenuto sul grande schermo attraverso la pellicola di Sergio Rubini, Tutto l’amore che c’è ma che è proseguita a gonfie vele durante il corso di questi anni.

Dopo la fiction di canale 5 che le ha permesso di raggiungere un successo a dir poco strepitoso, ha preso parte ad altri interessanti progetti e di successo. Uno tra tutti il film 18 regali, che ha conquistato non solo i suoi fedeli sostenitori ma anche la critica che lo ha promesso a pieni di vita.

Di recente, invece, ha realizzato una fiction Rai, Non mi lasciare, che siamo sicuri non deluderà affatto le aspettative dei suoi fedeli sostenitori, ma ricordate com’era Vittoria Puccini agli esordi? Il tempo, ad essere sinceri, non sembra essere affatto passato. In quanto l’attrice appare la stessa di tanti anni fa, soltanto un po’ cresciuta ma è bellissima come un tempo.

Tant’è che ci sono pochissime differenze, se non nulle, se si prova a confrontare gli scatti di oggi con quelli che appartengono al suo passato artistico. La Puccini, oltre ad essere una bravissima e talentuosa attrice, è senza dubbio anche una bellissima donna. Una qualità che però passa in secondo piano, in quanto a fare breccia nel cuore del suo pubblico è stata senza alcuna esitazione la sua capacità di riuscire a trasmettere forti emozioni con i personaggi a cui presta il volto.

Ieri come oggi, Vittoria Puccini è sempre bellissima.