Soleil Stasi al Grande Fratello VIP indossa la tendenza dell’estate 2022!

Soleil Stasi al Grande Fratello Vip, durante la puntata straordinaria andata in onda ieri 7 gennaio, ci ha regalato moltissime emozioni. Soprattutto ci ha mostrato la novità assoluta dell’estate 2022 in fatto di tendenze! Quale?

Ieri, 7 gennaio, in prima serata è andata in onda la puntata straordinaria del Grande Fratello Vip. Considerata questa una delle edizioni più intense, con più discussioni tra i vari partecipanti, da questa puntata non potevamo aspettarci nient’altro che scintille! E infatti le nostre aspettative sono state soddisfatte, perché ieri sera abbiamo visto scintille, si, ma di stile! E chi è stata la concorrente a regalarci più glamour tra tutti? Soleil Stasi! Più volte ci siamo soffermate sul suo stile, unico, originale, e sempre in linea con le tendenze. Adesso però Soleil sta letteralmente prevedendo il futuro. E come lo fa? Indossando il trend della primavera/estate 2022! Leggiamo tutto sul look indossato da Soleil durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip e studiamolo dal punto di vista dal fashion!

Abbiamo visto una Soleil diversa durante queste ultime settimane. Il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stato pieno di emozioni, e sicuramente di alti e bassi. Infatti in questi ultimi giorni Soleil stessa ha ammesso più volte di aver perso la grinta e la forza che l’hanno sempre contraddistinta.

Ieri sera, però, Soleil ci ha dimostrato di aver ritrovato la propria carica! Grazie all’ingresso della sua cara amica nonché ex concorrente del GF Vip Dayane Mello, e sicuramente grazie all’abito che ha scelto di indossare per la puntata in diretta.

Soleil Stasi non solo ha scelto di indossare un abito classy ma spumeggiante, in linea con il suo carattere, ma ha anche dimostrato un raffinato gusto in fatto di moda, e una spiccata conoscenza delle tendenze future!

Di quale tendenza stiamo parlando? E quale abito ha indossato? Scopriamolo qui, in questa guida di stile targata CheDonna!

Soleil Stasi al Grande Fratello Vip indossa la tendenza della primavera/estate 2022, firmato The Archivia!

Piume, piume e soltanto piume: ecco il trend della prossima stagione!

Ieri sera, Soleil Stasi, durante la puntata straordinaria in diretta del Grande Fratello Vip, ci ha sorpresi con il suo look.

Ha indossato nello specifico un tubino a manica lunga aderente nero, con spacco asimmetrico, ornato da piume color rosa antico. Il tubino è stato abbinato ad un sabot nero a punta con inserti gioiello sul collo del piede. Per il make-up ha sfoderato uno smokey eyes nero intenso, e beach waves per la chioma bionda.

Un insieme di tendenze quelle sfoggiate da Soleil: le piume, il dettaglio della primavera/estate 2022, il sabot, la calzatura che continuerà ad essere in voga, e gli orecchini pendenti lunghi, in fatto di accessori la novità della prossima stagione.

L‘abito in questione indossato da Soleil è il soul black dress del brand The Archivia, ed ha un costo di € 390,00.

