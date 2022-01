I trucchi per rimettersi in forma dopo le feste senza troppi sacrifici

Le feste sono finite ed è tempo di rimettersi in forma: ecco i trucchi per dimagrire senza troppi sacrifici e mangiare meglio.

Le feste sono ormai finite e si torna alla routine di tutti i giorni. Dopo le abbuffate natalizie ci sentiamo appesantiti, e abbiamo accumulato anche qualche chiletto di troppo. L’ago della bilancia, insomma, si fa sentire.

Ecco che allora dopo l’Epifania, che tutte le feste si porta via, dobbiamo ripensare alle nostre buone abitudini. Tornare a consumare cibi più sani e leggeri e rimetterci in forma diventa un obiettivo del nuovo anno.

Anche perché se durante le feste, giustamente, ci siamo lasciati andare un po’, e ci siamo concessi qualche sgarro in più, ora è tempo di mettersi ai ripari e ricominciare a pensare alla linea e a tornare in forma. Scopriamo i trucchi per farlo senza troppi sacrifici.

Ecco i trucchi per rimettersi in forma dopo le feste

Dopo le feste e le varie abbuffate tornare in forma è obbligatorio. Sia per una questione di salute, perché in questo periodo abbiamo messo a dura prova l’organismo, consumando cibi più grassi e più calorici difficili da smaltire. I nostri organi interni ne hanno risentito e quindi ora è tempo di detox.

Ma non solo, anche per una questione estetica, vogliamo buttare giù quei chiletti di troppo, magari perché vogliamo rientrare in quel paio di jeans che ci piace tanto. E allora come fare?

Ecco qualche trucchetto che potrà permetterci di tornare in forma dopo le feste senza nemmeno fare troppi sacrifici. Scopriamo di cosa si tratta.

1) Eliminare le tentazioni. Alzi la mano chi non ha ancora in casa qualche dolciume delle feste. Dai pandori ai panettoni, passando per torroni, cioccolate e via dicendo. Spesso il problema degli sgarri sotto le feste non sono i giorni di Natale o Capodanno in sé per sé ma tutti gli altri. E tenere in casa tentazioni pericolose come gli avanzi dei dolciumi non è cosa buona per la linea. Una volta finite le feste meglio eliminare tutto quanto. Regalate quello che resta delle feste a chi non è a dieta. In questo modo avrete eliminato buona parte del problema.

2) Non cercare di perdere peso per forza. I miracoli come ben sappiamo, quando si tratta di perdere peso non esistono e allora pensare di perdere chissà quanti chili in poco tempo non è pensabile. Anzi, a volte può rivelarsi controproducente. C’è chi si mette a saltare i pasti, facendo peggio addirittura. Il modo più adeguato per rimettersi in forma è mangiare sano, senza esagerare con le quantità, bere acqua e fare attività fisica.

3) Idratarsi anche in inverno. Anche se fuori fa freddo e non sentiamo un gran bisogno di bere ricordiamo che l’idratazione è fondamentale per stare meglio. Bere acqua toglie anche la sensazione della fame e ci aiuta a drenare i liquidi.

4) Organizzare i pasti. Durante le feste può capitare di sgarrare, di non mangiare agli stessi orari, di saltare qualche pasto perché si è mangiato troppo a pranzo o a cena. E allora dopo le feste è bene ripensare all’organizzazione dei pasti. Tornare alla routine anche a tavola è importante per l’organismo. A tal proposito basterà pensare in anticipo a cosa mangeremo così da avere tutta l’organizzazione sotto controllo ed evitare di consumare cibi sbagliati e fuori orario.

5) Fare spesa in modo intelligente. Se vogliamo rimetterci in forma, quando facciamo la spesa evitiamo di acquistare cibi che non ci aiutano in questo senso. Avere una dispensa e un frigorifero pieno di leccornie non favorisce la perdita di peso. Meglio orientarci su alimenti sani e nutrienti. Diamo spazio a tante verdure e frutta.

6) Ridurre il consumo di sale e zucchero. Al bando zuccheri raffinati e il sale. Entrambi non sono salutari per l’organismo e non favoriscono la perdita di peso.

Con questi pochi e semplici trucchi e senza troppi sacrifici ci si può rimettere in forma dopo le feste. Ricordiamo, infine, che questi sono solo consigli e che per avere una dieta è sempre bene consultare un nutrizionista che saprà guidarci nelle scelte alimentari migliori.