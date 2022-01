C’è posta per te: dai regali al nome, 5 curiosità da scoprire

C’è posta per te è pronto per tornare sul piccolo schermo degli italiani, ma sei sicuro di sapere tutto sul tuo programma preferito?

C’è posta per te è senza dubbio uno dei programmi di successo realizzati da Maria De Filippi. Questa sera tornerà in onda sul piccolo schermo degli italiani per un’edizione nuova di zecca e senza dubbio sarà seguitissima dai fedeli sostenitori della moglie di Maurizio Costanzo, visto che non attendevano altro che le nuove puntate del suo programma.

La trasmissione va in onda da svariati anni, mantenendo invariata la sua anima e la sua essenza e forse è proprio questo il segreto del suo successo. Tant’è che è impossibile negare che abbia fatto la storia della tv nostrana, inserendosi anche nei modi di dire nelle conversazioni quotidiane e probabilmente, per questo motivo, penserai di sapere tutto sul programma ma è verro così?

Abbiamo selezionato per te 5 curiosità su C’è posta per te di cui probabilmente non sei a conoscenza. Pronto a scoprire tutto sullo show di successo di Maria De Filippi?

5 curiosità su C’è posta per te di cui probabilmente non sei a conoscenza

C’è posta per te, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, va in onda da svariati anni sul piccolo schermo degli italiani diventando un appuntamento fisso dei telespettatori di canale 5, ma sapevi che lo show è giunto alla sua 24esima edizione? Uno dei programmi più longevi di casa Mediaset. La sua edizione di maggior successo è stata quella andata in onda del 2001, la settima per esattezza, che è andata a scontrarsi contro Stasera pago io, popolare show condotto da Fiorello.

Il programma, oltre ad entrare nel cuore di milioni di italiani grazie alle storie che racconta, ha stupito anche per i regali che i personaggi famosi scelgono di fare ai destinatari della posta. Spesso il pubblico si è interrogato su chi paga solitamente per questi omaggi e la risposta è stata da da Mara Venier che ha ammesso che i regali vengono pagati dalla produzione.

Sapevi, tra l’altro, che il titolo del programma trae ispirazione dal famoso film, edito dal 98, che vede protagonista Tom Hanks e Meg Ryan? La piccola si chiama proprio C’è posta per te. Altra curiosità sullo show, siamo alla quarta, riguarda la sigla. Inizialmente Maria De Filippi voleva che venisse utilizzata Pensiero dei Pooh, perché il testo rappresentava a pieno il senso del programma, successivamente si è optato per un altro brano.

L’ultima curiosità su C’è posta per te riguarda un triste caso di cronaca. Due ladri nel 2010, in provincia di Padova, si sono finti un cameraman ed un postino del programma per provare ad ingannare i malcapitati sul loro cammino. Un episodio che scosse e non poco l’opinione pubblica e il programma, ovviamente, ha subito preso le distanze da quanto accaduto.