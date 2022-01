Claudia Ruggeri, nota ai più semplicemente come Miss Claudia, è un volto noto di Avanti un Altro, la nota trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Ma sapete che cosa faceva Claudia Ruggeri prima del successo?

Claudia Ruggeri è un volto amatissimo (soprattutto dal pubblico maschile) di Avanti un altro. Sposata con Mario Bruganelli, fratello della più nota Sonia, è la cognata di Paolo Bonolis. Ma sapete che cosa faceva la sensualissima supplente e poliziotta del famoso programma televisivo?

Claudia Ruggeri, in arte Miss Claudia, deve la sua fama alla partecipazione Avanti un Altro, in cui vestiva i panni della super sexy supplente/poliziotta. Proprio le sue partecipazioni ad Avanti un altro e Ciao Darwin hanno generato le illazioni di molte persone, che hanno azzardato l’ipotesi che fosse stata ingaggiata solo per via delle sue conoscenze con la famiglia Bonolis-Bruganelli.

Cosa faceva Claudia Ruggeri prima del successo

Prima di lanciarsi nel mondo della televisione, la bella Claudia faceva la modella, una carriera a cui ha sempre tenuto molto.

La Ruggeri ha anche avuto una piccola parte nel film diretto da Carlo Verdone L’amore è bello finché dura. Dopo la partecipazione al film, le si sono aperte le porte della televisione ed è entrata nel corpo di ballo di Domenica In e Ciao Darwin. La sua consacrazione avverrà però solo con Avanti un altro.

LEGGI ANCHE–> Claudia Ruggeri, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Claudia è anche seguitissima sui social network. Su Instagram ha superato il milione di follower e spesso condivide foto molto sensuali che mettono in risalto le sue forme prosperose e accattivanti.

Nonostante sia molto attiva su Instagram (non altrettanto su Facebook e Twitter, almeno in forma pubblica), Claudia tiene molto alla sua privacy. Non condivide quasi mai, infatti, foto della sua famiglia o di suo marito, preferendo tenere gli affari personali fuori dalla sfera pubblica.