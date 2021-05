Claudia Ruggeri, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Claudia Ruggeri è una modella e showgirl italiana celebre per la sua partecipazione ad “Avanti un altro” di e con Paolo Bonolis.

Claudia Ruggeri, altrimenti nota con il nome d’arte Miss Claudia, è uno dei volti più amati della trasmissione “Avanti un Altro”. Nel ‘salottino’ del quiz di Bonolis lei ha ormai un posto di rilievo: conosciuta per la sua bellezza mediterranea, Claudia Ruggeri ha caratterizzato altre trasmissioni di Paolo Bonolis come “Ciao Darwin” dove ha guidato la compagine degli “Umani” nel corso della puntata in cui si fronteggiavano “Umani” e “Mutanti”.

La 37enne romana ha dato prova di essere all’altezza di diversi palcoscenici come quello del celebre talk “Chiambretti C’è” e della nota trasmissione “Domenica In”, dove in passato ha conosciuto il famoso conduttore con cui attualmente condivide il palcoscenico nel quiz.

Nome: Claudia Ruggeri

Età: 37

Data di nascita: 22 Ottobre 1983

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: modella e showgirl

Altezza: 167 cm

Peso: 55 Kg

Profili social: Instagram

Claudia Ruggeri carriera

Nei primi anni del Duemila conosce Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, con cui si sposa e intrattiene una relazione solida e duratura. L’unione, però, spiega la donna al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni”, non ha agevolato affatto la propria ascesa nel mondo dello spettacolo.

Claudia, infatti, ha calcato diverse passerelle e palcoscenici nella sponsorizzazione di brand all’interno di sfilate ed eventi di moda: attività che conduceva e conduce in parallelo all’attività televisiva. Gli anni ad “Avanti un altro” gli sono serviti per fare breccia nel pubblico del piccolo schermo che attualmente la giudica come una presenza insostituibile del programma.

Sui social network è molto popolare: oltre un milione di follower su Instagram, fan con cui condivide scatti di vita quotidiana e attimi rubati nel corso del programma. Alcune immagini sono altamente seducenti, proprio a sottolineare che l’attività di modella non l’ha mai abbandonata. Specialmente con la bella stagione.

Vita privata e Instagram

Il rapporto con il marito è solido e pronto a vivere nuove esperienze. Un amore che resiste al tempo e ai cambiamenti. La gioia degli estimatori è proprio riuscire a vederla sempre sorridente e serena, contro gli stereotipi e ogni tipo di retorica.