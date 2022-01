Jessica Selassiè, com’è cambiata al Grande Fratello Vip: le foto prima e dopo

L’incredibile trasformazione di Jessica Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip 2021: ecco com’era e com’è e quanto è dimagrita.

Jessica Selassiè, insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 lo scorso 13 settembre. Inizialmente, le tre principesse etiopi hanno formato un unico concorrente. Il Grande Fratello, successivamente, ha deciso di separarle e, dopo l’eliminazione di Clarissa, attualmente, nella casa, ci sono ancora Jessica e Lulù. Se quest’ultima sta affrontando un percorso personale e, grazie anche all’amore di Manuel Bortuzzo, è riuscita a migliorare alcuni suoi lati caratteriali, Jessica è cambiata fisicamente.

Il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 ha notato come, in quattro mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, la più grande delle sorelle Selassiè, abbia perso peso. Sempre bellissima, Jessica che ha conquistato prima gli altri concorrenti e poi il pubblico con la sua dolcezza, gentilezza e disponibilità, sfoggia un fisico in perfetta forma. Il cambiamento non è radicale, ma la piccola differenza è stata notata dai fan super attenti.

Jessica Selassiè prima e dopo il Grande Fratello Vip 2021: ecco com’è cambiata

Il cambiamento fisico di Jessica Selassiè era stato notato qualche settimana fa anche da Manuel Bortuzzo il quale, parlando con la fidanzata Lulù, aveva detto: “quanto è dimagrita Jessy, sta benissimo”. Parole che avevano fatto piacere a Lulù il quale aveva chiesto al fidanzato di ripetere le stesse cose a Jessica sapendo che le avrebbe fatto piacere. “Jessy, stai da Dio, stai benissimo davvero. Pure prima, ma sapendo che ci tieni e tutto quanto, te lo devo dire. È veramente bella, bella, bella”, ha aggiunto Manuel rendendo felice la sorella della fidanzata.

Manuel: è dimagrita Jessi, sta benissimo

Lulu: diglielo, che è felice

Un cambiamento che hanno notato tutti i fan che seguono il reality da settembre complimentandosi con la maggiore delle sorelle Selassiè che sogna di trovare il grande amore.

Jessica, dunque, riuscirà a trovare l’amore come è successo alla sorella Lulù, oggi sempre più innamorata del suo Manuel Bortuzzo?