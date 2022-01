Chiacchiere di Carnevale perfette: 5 piccoli segreti da non lasciarvi sfuggire!

By

Le Chiacchiere di Carnevale sono un dolce tipico che piace a grandi e piccini. Scopriamo una ricetta davvero gustosa e dei piccoli segreti per prepararle in modo perfetto!

Carnevale è alle porte e le Chiacchiere anche chiamate Frappe, sono tra i dolci, assieme alle Castagnole ricetta amatissima e semplice da preparare, che gratificano il palato e che ci riportano indietro nel tempo, quando a prepararle per noi erano le nostre mamme e le nostre nonne.

Per onorare quelle buonissime leccornie dei ricordi, sarà piacevole prepararne un bel vassoio per la famiglia, soprattutto per i bambini che le troveranno fragranti e dolcissime. Scopriamo una ricetta semplice e golosa e soprattutto dei piccoli consigli per preparare delle Chiacchiere di Carnevale perfette!

Chiacchiere di Carnevale: la video ricetta da non perdere!

Abbiamo selezionato per voi la ricetta delle Chiacchiere proposta dalla bravissima ed amatissima food blogger Benedetta Rossi del canale YouTube ‘Fatto in casa da Benedetta’.

Potrete preparare questi dolci friggendoli o per una versione più delicata cuocendo le Chiacchiere al forno, saranno comunque molto buone.

Gli ingredienti

Per preparare le Chiacchiere, avrete bisogno di:

-1 Uovo

-1 cucchiaio di Zucchero

-1 cucchiaio di Liquore all’anice o altro liquore da dolci

-1 cucchiaio di Olio di Semi di Girasole

– La buccia grattugiata di 1 limone (possibilmente bio)

-un pizzico di sale

-140g di Farina circa

-Olio Per Friggere (per la versione fritta)

-zucchero a velo da spolverare sulle Chiacchiere per la guarnizione

->>LEGGI ANCHE: Cioccolata calda light buona come l’originale: ti sveliamo un segreto top!

Chiacchiere di Carnevale: i 5 segreti per prepararle in modo perfetto!

Se amate le Chiacchiere, vorrete certamente prepararle senza inciampare in qualche errore nel procedimento, per questo vogliamo suggerirvi 5 piccoli consigli per la preparazione:

1- Utilizzare la farina giusta

Per preparare le Chiacchiere si dovrà utilizzare una farina molto ricca di glutine, una farina ‘forte’, questo assicurerà un impasto compatto ed elastico.

2- Preparare la sfoglia con la macchina

Per avere tutte le frappe uguali e che richiedano lo stesso tempo di cottura, sarà utile preparare la sfoglia con una macchina di quelle manuali.

3- Utilizzare olio di girasole

L’olio di girasole è ideale per friggere le Chiacchiere e anche per la loro preparazione quando non si vuole utilizzare il burro vaccino.

4- Attenzione alla temperatura dell’olio

Per avere delle Chiacchiere leggere e fragranti e non imbevute di olio, il segreto sarà la temperatura dell’olio che dovrà essere molto alta.

->>LEGGI ANCHE: Marmellata perfetta? Ecco i trucchi per farla più buona che mai

5- La giusta quantità di olio

Per friggere le Chiacchiere si dovrà utilizzare una buona quantità di olio, esse dovranno essere immerse per questo sarà bene utilizzare un tegame abbastanza alto o una friggitrice.