L’influencer Paola Turani ha voluto sostenere la causa del body positivity pubblicando una foto prima/dopo il parto. Il suo corpo trasformato è ancora più bello di prima!

La bellissima Paola Turani ha dato alla luce lo scorso ottobre il suo primogenito, e ha documentato con minuziosità sul suo seguitissimo account Instagram l’andamento dei primi mesi di maternità. L’influencer ha raccontato di aver preso durante la gravidanza una ventina di chili che fanno trasformato radicalmente il suo corpo, solitamente snello.

Paola Turani: le foto prima e dopo il parto

Il cambiamento del corpo dopo la gravidanza non ha fatto che donare a Paola una profonda felicità.

“Questa mattina mi è capitato di riguardare delle vecchie foto… quanto mi sembra lontana quella Paola dalla Paola di adesso!” Ha scritto la 34enne. “E poi l’altro giorno scatto una foto di come sono ora, tre mesi post parto. Come si sente questa Paola? Più che bene. Completa. Ancora più felice. Anche se il suo corpo è cambiato, anche se ha 5 kg in più e non sa se ritornerà come prima. Ma volete mettere il dono di stringere tra le braccia vostro figlio? Non c’è kg, non c’è pancia o cellulite che tenga”.

“In questi mesi il pensiero delle mie nuove forme o dei kg è passato ancora di più in secondo piano, la priorità e il mio primo pensiero è sempre stato Enea. ‘Scontato’ direte? Beh, non è detto. Non è facile vedere il tuo corpo che cambia durante la gravidanza (avevo messo 20kg totali) e non è facile guardarti allo specchio nei mesi successivi al parto. Può essere difficile accettare questo cambiamento tra sbalzi ormonali, una poppata e l’altra e la stanchezza dopo le nottate sveglie”, ha aggiunto.

“Se pensiamo a come e cosa ha creato per 9 mesi questa incredibile e perfetta macchina credo sia giusto rispettarla, volerle bene, farle prendere tutto il tempo di cui ha bisogno senza stressarla. Come si sente ora questa Paola? Una gnocca comunque, anche senza addominali scolpiti e con la ritenzione sulle cosce. E forse mi riconosco di più ora, meno spigolosa rispetto a poco tempo fa.”

“Quanto mi ci vorrà prima che i miei vecchi jeans si richiudano? Boh! Ritornerò alla mia taglia? Non lo so. Ma va bene così. Benvenuta a questa nuova Paola più matura e consapevole! Benvenute nuove dolci forme”, ha concluso.

Tra i commenti al post spicca quello di Clizia Incorvaia, incinta del suo secondo figlio. L’influencer siciliana ha scritto: “Sono d’accordo, bravissima Paola, è un bellissimo messaggio che dai a noi donne!”.