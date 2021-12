La bella showgirl Paola Turani è da poco diventata mamma ma, come molte madri in carriera, è tornata subito al lavoro. Ecco la foto di Paola Turani al lavoro con il figlio che vi scalderà il cuore!

Paola Turani ha dato alla luce in ottobre il figlio Enea, e da allora non riesce a rimanere lontana da lui, tanto da portarlo con sé al lavoro. Ecco la dolcissima foto di Paola con in braccio il figlio.

Paola Turani è una delle showgirl e influencer più amate e seguite del momento. Il pubblico la ama soprattutto per il suo aspetto acqua e sapone e la sua spontaneità e autoironia che la rendono davvero irresistibile!

Nonostante i mille impegni sul lavoro, Paola non trascura il figlioletto, anzi, non è un problema per lei portarlo con sé a lavoro. D’altra parte, Paola ha a lungo desiderato avere un figlio, e le difficoltà che ha dovuto affrontare per raggiungere il suo sogno non sono state poche.

Nel 2020, lei e il marito Riccardo Serpellini si sono affidati a una clinica specializzata. Dopo aver eseguito diversi esami, era stato detto a entrami che per loro sarebbe stato molto difficile diventare genitori. “Concepire naturalmente per noi sarebbe stato molto ma molto improbabile” aveva detto Paola. “Quasi impossibile. Sono stati mesi duri, è stata una botta psicologica. Quante lacrime ho versato”.

La Turani e il marito hanno dovuto attraversare molti momenti difficili e scoraggianti. Ed ora, finalmente, la maternità è arrivata.

Paola Turani, mamma al lavoro

Recentemente Paola ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae sul set, intenta a farsi sistemare makeup e acconciatura, mentre allatta il figlio.

In didascalia scrive: “Già le sento le polemiche: ‘Torni a lavorare dopo un mese e mezzo dal parto, vergogna!’ ‘Sei pazza, sei tornata a lavoro così presto?!’ ‘Ma pensa a stare a casa con tuo figlio’ ecc ecc..E invece eccoci qui! Ho portato Enea sul set con me tra uno scatto e l’altro, una poppata e l’altra mentre ero al trucco, una dormitina, un giretto al parco e tra le coccole del tea, ha trascorso tutta la giornata con noi. Era così curioso, è stato bravissimo e io sono tanto soddisfatta. Niente di più”.

D’altronde una mamma in carriera può sempre essere un’ottima mamma!