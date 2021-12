4 modi per arricchire il tuo CV e renderlo più interessante

Se sei alla ricerca di un nuovo impiego, non puoi permetterti di sottovalutare l’importanza del tuo curriculum. Ancora oggi infatti questo rappresenta un vero e proprio biglietto da visita, che ti consente di presentarti al meglio e dare la giusta immagine di te all’azienda presso la quale ti candidi. Il curriculum dunque deve essere curato ma anche ricco di informazioni veritiere: ecco perché non si dovrebbe mai smettere di formarsi e seguire corsi. Questi costituiscono una grandissima risorsa, che a livello di CV può fare la differenza.

Vediamo adesso 5 modi per arricchire il curriculum e renderlo più interessante, sia in Italia che all’estero.

#1 Iscriviti ad un corso di lingua

Al giorno d’oggi la conoscenza delle lingue straniere è considerata davvero fondamentale e sono moltissime le aziende che selezionano esclusivamente candidati in possesso di tale requisito. È bene precisare però che ormai non è più sufficiente conoscere l’inglese: spesso e volentieri è richiesta la padronanza anche di una seconda lingua straniera e in particolare del francese o dello spagnolo. Ti conviene dunque iscriverti ad un corso specifico, in modo da poter inserire anche questo nel tuo curriculum e renderlo di gran lunga più attrattivo per le varie aziende alle quali lo sottoporrai. Non occorre che tu segua delle lezioni in presenza: puoi benissimo iscriverti ad un corso di spagnolo online in modo da organizzarti al meglio. L’importante è che tu impari questa lingua, in modo da poter inserire questa skill nel CV.

#2 Prendi l’ECDL e certifica le tue skills informatiche

Altrettanto utile al giorno d’oggi è certificare le proprie skills informatiche, perché un’ottima padronanza nell’utilizzo del computer e dei vari programmi come Word, Excel, Power Point e via dicendo rientra ormai tra i requisiti richiesti da qualsiasi azienda. Non è però sufficiente dichiarare di saper utilizzare il PC per fare colpo in fase di candidatura: la cosa migliore sarebbe inserire nel proprio curriculum l’ECDL (patente europea per l’uso del computer). Questa certificazione ha ancora oggi un grandissimo valore e consente di arricchire il proprio CV rendendolo certamente più interessante ed attrattivo.

#3 Iscriviti a workshop specifici

Se il tuo obiettivo è trovare lavoro in uno specifico ambito, allora ti conviene sicuramente iscriverti anche ad alcuni workshop di valore in quel settore. Potrai infatti inserire anche questo nel tuo curriculum ed è un qualcosa in più che per l’azienda può fare la differenza. Naturalmente conviene scegliere dei workshop tenuti da docenti di un certo spessore, perché altrimenti potrebbero non avere un grande valore in campo professionale.

#4 Fai volontariato

Anche il volontariato rientra tra le attività che permettono di arricchire il proprio CV, anche se non per quanto riguarda le competenze tecniche o specifiche. Molte aziende infatti considerano positivamente i candidati che hanno fatto volontariato, in quanto questa è un’esperienza che arricchisce a livello umano ma non solo. Consente anche di acquisire attitudini trasversali che si rivelano poi utilissime in campo professionale, come la capacità di lavorare in gruppo, di collaborare, di organizzare il lavoro e via dicendo, oltre ad una certa flessibilità.