Pelle secca? Prova la maschera viso miele e noci super idratante

Pelle secca? La soluzione è la maschera viso alle noci, rimedio della nonna efficacissimo per averla più liscia e idratata in poco tempo. Risultati visibili già dopo la prima applicazione! Devi assolutamente provarla.

La natura ci regala alleati preziosi di bellezza! Frutta, verdura e ortaggi contengono sostanze nutritive di cui l’organismo ha un estremo bisogno. Il giusto apporto di vitamine, fibre e sali minerali contribuisce a migliorare la qualità della pelle.

Dietologi e nutrizionisti raccomandano di consumare per lo più cibi di stagione. Siamo in autunno e un posto d’onore a tavola spetta alla frutta secca. Le noci, per esempio, oltre che ad essere un ingrediente jolly per la preparazione di primi piatti e dessert gustosi, trovano largo utilizzo anche in cosmetica e nel settore farmaceutico.

A fine estate la pelle è più disidrata, di sicuro l’avrai notato. Tutta colpa di sole, vento e salsedine. Bisogna correre subito ai ripari, soprattutto con l’arrivo dei primi freddi. L’obiettivo è per ripristinare la barriera cutanea, che è la difesa naturale della pelle contro l’azione dannosa degli agenti atmosferici.

In autunno, la pelle del viso ha bisogno di coccole extra e di un maggior nutrimento. Non c’è nulla di meglio che usare una buona maschera idratante. In commercio se ne trovano tante ma, se sei un’amante del fai da te, puoi provare a prepararne una a casa. Ti sveliamo la ricetta originale per una maschera viso super idratante, low cost e 100% biologica.

Pelle secca: prova la maschera viso fai da te panna e noci

Le noci sono un vero elisir di bellezza. Un consumo regolare ma moderato migliora la lucentezza, l’elasticità e la morbidezza della pelle, soprattutto di quella del viso, rendendola più compatta e minimizzando gli inestetismi.

Tutto merito delle vitamine E e B, responsabili della rigenerazione cellulare. Il modo migliore per favorire questo processo è applicare una maschera viso alle noci, 1-2 volte a settimana. In questo articolo ti suggeriamo ben due ricette da preparare a casa in pochi step.

LEGGI ANCHE –> Maschera viso melagrana e miele: il rimedio top contro rughe e macchie d’età

INGREDIENTI:

6 noci;

2 cucchiai di panna;

1 cucchiaio di miele.

PROCEDIMENTO: Sguscia le noci, frullale e, poi, unisci la panna e il cucchiaio di miele. Continua a frullare fino a quando non avrai ottenuto un composto a consistenza cremosa, senza grumi. Dopodiché applica la maschera su tutto il viso, aiutandoti con una spatola se non riesci con le dita.

Lasciala in posa per circa mezz’ora. Infine, risciacqua con abbondante acqua tiepida, asciuga bene il viso tamponando con un asciugamano morbido e applica la crema idratante che usi di solito.

I benefici di questa maschera sono immediati. L’incarnato migliorerà tantissimo già dopo la prima applicazione, recuperando una grana più compatta.

Mantenendo più o meno gli stessi ingredienti, puoi preparare anche un secondo tipo di maschera, ancora più idratante e ideale per pelli estremamente secche. Ti occorrono soltanto: 12 noci, 2 cucchiai di latte intero, il succo di una mezza arancia.

Ecco il procedimento da seguire, step by step. Sguscia le noci, elimina le pellicine e tritale grossolanamente. Dopodiché mettile nel mixer insieme al latte e al succo d’arancia e frulla il tutto velocemente.

Intingi una garza nel composto ottenuto e stendila sul viso. Lascia la maschera in posa per almeno per 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, tampona via gli eccessi con un dischetto di cotone idrofilo imbevuto di acqua di rose. Concludi il trattamento applicando la crema idratante che usi abitualmente.

Risultato: la pelle sarà nutrita in profondità e il tuo incarnato recupererà il suo bel colore naturale. Nulla di più appagante! Seguire con costanza una corretta skincare routine ripaga sempre, ricordalo!

Se ti accorgi che il freddo sta rovinando il tuo viso, intervieni subito prima che la pelle si screpoli troppo! Assicurale il giusto nutrimento con queste due fantastiche maschere. Ti diamo un consiglio in più: non trascurare le labbra, perché sono la parte del viso più delicata e sensibile.

Proteggile sempre con un buon lip balm; ecco la ricetta facile per farne uno a casa in pochi passaggi. Rimarrai più che soddisfatta, fidati di noi!