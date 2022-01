Crema corpo fai da te: 3 ricette facili e veloci da provare per una pelle top

Crema corpo fatta in casa: ecco 3 ricette semplici, veloci e golose per ottenere un prodotto 100% biologico. Una pelle sana e luminosa merita attenzioni costanti e coccole extra. Scopri di più!

Quanto sei soddisfatta della tua pelle? Te lo sei mai chiesto? Con la mia sono molto critica, lo ammetto! Mi guardo allo specchio e noto sempre qualche imperfezione. Faccio il possibile per seguire una corretta skincare routine, utilizzando i prodotti giusti da giorno e da notte.

C’è però un aspetto fondamentale che tutte dobbiamo considerare: con il passare del tempo la pelle cambia. Linee sottili, macchie e rughe compaiono soprattutto sul contorno occhi e nella zona nasolabiale. Anche su collo, mani e décolleté, già dopo i quarantacinque anni, la pelle inizia a perdere tono ed elasticità.

Assicurare il giusto nutrimento quotidiano alla pelle è la cosa migliore da fare per mantenerla in buona salute. Personalmente sono molto attenta alla scelta della crema corpo. E ti dirò di più: preferisco cambiare spesso! Non utilizzo mai la stessa crema per lunghi periodi. La pelle non deve ‘abituarsi’ troppo ad un prodotto, altrimenti non ne trarrà più beneficio.

Parliamoci chiaro, in commercio si trovano talmente tante creme corpo che diventa difficile scegliere. Però, bisogna sempre considerare il proprio tipo di pelle. A seconda che sia normale, mista, grassa oppure secca, bisogna individuare il prodotto con la giusta formulazione.

Se desideri una crema 100% biologica, puoi puntare sul fai da te. Di ricette ce ne sono tante ma te ne consiglio tre in particolare.

Crema corpo: 3 ricette golose per una pelle liscia e luminosa

Chi l’ha detto che devi per forza comprare in profumeria una buona crema corpo? Puoi farla anche a casa, seguendo la ricetta giusta e procurandoti tutti gli ingredienti richiesti. Se vuoi cimentarti con il fai da te, allora ti consiglio 3 ricette facili e veloci.

Puoi scegliere quella che più ti convince o, in alternativa, provarle tutte. Il risultato sarà sempre lo stesso: una pelle più liscia e luminosa già dopo le prime applicazioni. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo come si preparano queste creme homemade.

LEGGI ANCHE –> I 5 errori più comuni quando applichi la crema corpo. Se li eviti avrai un risultato perfetto!

RICETTA N° 1 Latte corpo all’aloe vera – Ecco gli ingredienti da procurarti: 20 gr di burro di caco, 5 gr di cera d’api, 10 gr di glicerina vegetale, 120 gr di gel all’aloe vera, 20 ml di olio di mandorle dolci, 2 cucchiai di olio di jojoba, 1 cucchiaino di vitamina E, 10 gocce, rispettivamente, per gli oli essenziali di lavanda, geranio e palmarosa.

Procedimento: sciogli il burro di cacao e la cera d’api a bagnomaria, mescolando il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Da parte, in un pentolino, fai riscaldare la glicerina e il gel di aloe vera. Anche in questo caso, devi ottenere un composto senza grumi da unire, poi, a quello a base di cacao e cera d’api.

Una volta amalgamato il tutto, puoi aggiungere gli oli di mandorle dolci, jojoba e la base di vitamina E. Infine, completa la preparazione del cosmetico aggiungendo tutti gli oli essenziali richiesti (10 gocce per ognuno).

RICETTA N° 2 Crema di yogurt e tè verde – Ti occorreranno: tre bustine di tè e un vasetto di yogurt magro bianco. Ecco il procedimento da seguire: dopo aver fatto un’infusione di tè verde, versando tre bustine in un quarto di tazza di acqua calda, lascia riposare per 5-6 minuti e, poi, scola.

Aggiungi a tre cucchiaini di tè verde un cucchiaio di yogurt bianco, che nutre e schiarisce la pelle. Mescola bene tutti gli ingredienti per ottenere una mousse delicata senza grumi. Puoi utilizzare questa crema dopo la doccia ogni volta che vuoi. Ma ricorda di conservarla sempre in frigorifero.

RICETTA N° 3 Crema di patate e vasellina – Questa ricetta è straordinaria per dare più tono ed elasticità alla pelle del viso. Io l’ho provata ed è fantastica! Tutto ciò di cui hai bisogno è un mezzo cucchiaio di patate grattugiate, che dovrai mescolare con un altro mezzo cucchiaio di vasellina mista.

Amalgama bene tutti gli ingredienti, possibilmente in un barattolo di vetro da conservare in frigorifero. Tira fuori il prodotto qualche minuto prima di applicarla sul viso, per evitare che possa essere troppo fredda. Credimi se ti dico che se provi questa crema non saprai più farne a meno!