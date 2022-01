Laura Freddi, la toccante confessione: “È stato un dolore molto grande”

Laura Freddi è una nota showgirl italiana che di recente ha deciso di rilasciare una confessione toccante riguardo un dolore enorme che si è portata dentro per molto tempo.

La maternità è da sempre un argomento delicato che molti dovrebbero imparare a trattare con le dovute cautele. E Laura Freddi, nota showgirl, ne sa qualcosa.

La sua vita, infatti, nonostante il desiderio di diventare mamma l’ha portata a coronare questo sogno solo a 45 anni. Un sogno che è stato caratterizzato da momenti davvero difficili e che l’hanno portata a sentirsi sola, persa e affranta. Perché a volte, ciò che può sembrare semplice a tante può rappresentare uno scoglio enorme per altre.

E la Freddi ha deciso di affrontare l’argomento nel modo più sentito che ci sia, ovvero con una confessione a cuore aperto e nella quale ha esternato tutto il dolore provato nel corso degli anni e, ovviamente, prima che arrivasse la piccola Ginevra ad allietarle la vita.

Laura Freddi e la confessione sul suo grande dolore

Chi conosce Laura Freddi e la segue da anni, probabilmente ricorderà il periodo in cui, ospite al Grande Fratello, ha vissuto un momento di crisi. Allora, non era ancora mamma e non sapeva se lo sarebbe diventata.

Un dolore che l’ha portata a perdersi d’animo, sopratutto dopo un aborto che ha messo in crisi il rapporto con il marito di allora, portando entrambi alla scelta di separarsi.

Un racconto che Laura Freddi ha fatto a Verissimo e che passa dalla scoperta di una malattia, l’endometriosi che non era stata riscontrata fino ad allora ma che una volta riscontrata e operata l’ha portata ad un destino diverso. Laura è infatti riuscita poco dopo a diventare mamma della piccola Ginevra, coronando così il sogno che si portava dietro da tempo. Ciò nonostante, il ricordo del dolore vissuto è sempre presente e non l’abbandona mai.

Si è trattato dopotutto di un dramma che l’ha portata a cambiare vita, a separarsi dal suo ormai ex marito e a rimettersi in discussione. Esperienze che l’hanno profondamente segnata e che, come spesso, accade, hanno finito con il cambiarla per sempre.

Per fortuna, dolore a parte, la sua storia può dirsi a lieto fine. E forse è proprio per questo che oggi la Freddi riesce a parlarne con tanta serenità.

La serenità di chi, nonostante tutto ce l’ha fatta e che proprio per questo non dimentica, pur potendo rivivere quel dolore con la consapevolezza del poi. Cosa che di sicuro allevia di molto quanto affrontato.