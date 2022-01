Trucco labbra naturale: piccole astuzie per realizzarlo bene

Trucco labbra naturale, non sai come realizzarlo? Ti sveliamo tutti i segreti per farlo in modo impeccabile, senza scadere nell’eccesso. Ti innamorerai del risultato finale!

C’è un make up giusto per ogni occasione! Diventa più elegante e ricercato per un party esclusivo o un evento importante oppure più sobrio per andare al lavoro. La scelta del tipo di trucco da realizzare è quindi influenzata dalle nostre esigenza specifiche.

Sicuramente il make up da giorno tende a valorizzare la bellezza al naturale. Punta su prodotti con formulazioni più leggere, ad assorbimento rapido, per non coprire il viso con troppi artifici. Un maquillage di questo tipo è appositamente studiato per una lunga durata anche perché, soprattutto al lavoro, non c’è quasi mai il tempo per ritoccarlo.

Quando si parla di make up, non si può non pensare alle labbra. Sono protagoniste indiscusse! La bocca è in primo piano e bisogna valorizzarla nel modo giusto. Decidere come truccare le labbra dipende dai gusti personali, senza dubbio, ma anche dalle diverse circostanze.

Per il make up di tutti giorni, meglio puntare su un trucco labbra naturale. Ma come realizzarlo in modo impeccabile? Scopriamolo subito insieme.

Trucco labbra naturale: la lip pencil non può mancare!

Se preferisci un trucco acqua e sapone allora, per realizzarlo bene, non puoi escludere le labbra! Dovranno essere valorizzate quel tanto che basta a restituirti un bellissimo effetto naturale.

Tra i prodotti must have c’è sicuramente la lip pencil. Ognuna di noi ne ha almeno una nel beauty case. Dovrai sceglierla di uno o al massimo due toni più scura rispetto al colore naturale delle tue labbra. Ti occorrerà anche un rossetto, a finish opaco e della stessa tonalità della lip pencil. In più dovrai procurarti una velina di carta, un pennellone e una cipria trasparente.

Prima di vedere come utilizzare bene ognuno dei prodotti sopraelencati, ti faccio una raccomandazione: ricorda sempre di idratare bene le labbra prima di truccarle. Devono essere morbide, per evitare la formazione delle pellicine che pregiudicano la buona riuscita del trucco.

Passiamo ora alla parte pratica, partendo dalla lip pencil. Usala per creare un contorno lungo il perimetro della bocca. Puoi decidere anche di ingrandire leggermente le labbra, uscendo un po’ dai bordi ma senza esagerare, per scongiurare l’orribile effetto finto.

Dopo aver contornato le labbra, puoi passare al rossetto. Stendilo aiutandoti con un pennellino a setole sottili. Devi applicarlo in modo uniforme, raggiungendo anche gli angoli della bocca. Con una mano ferma e seguendo il contouring realizzato con la lip pencil, eviterai ogni sbavatura.

A questo punto, entra in gioco la velina di carta! Dovrai applicarla sulla labbra, per rimuovere l’eccesso di prodotto. Se desideri che il trucco duri più a lungo, prima di rimuoverla, passaci sopra un po’ di cipria trasparente utilizzando un pennello. Conclusa l’operazione, puoi rimuovere la velina di carta.

Quella appena descritta è un’astuzia infallibile per fissare bene il rossetto e per donare al make up un bellissimo effetto opaco, raffinato e di gran moda. Per esperienza diretta posso dire che il risultato finale è assolutamente top!

Per concludere, vediamo quali sono i migliori rossetti nude. I colori che vanno per la maggiore sono il rosa e l’intramontabile malva, ideali se hai una pelle molto chiara. Se, invece, hai un incarnato medio o scuro, allora puoi scegliere tra il beige, il color carne, il caramello o il marrone. Qualsiasi colore di rossetto tu scelga, ricorda sempre di abbinarci una lip pencil che non crei troppo contrasto.

LEGGI ANCHE –> Trucco labbra grosse: le astuzie per valorizzarle al meglio

Molte attrici, modelle e influencer adorano il trucco labbra nude. Uno dei vantaggi è che si abbina bene a ogni tipo di outfit, da quelli più eleganti a quelli più casual. Chiara Nasti ha lanciato addirittura un nuovo trend e consiglia di truccare solo le labbra.

LEGGI ANCHE –> Chiara Nasti lancia un nuovo trend e consiglia: “No make up, only lips”

Se cercavi nuovi spunti per il trucco labbra, ora ne hai uno! Procurati tutto l’occorrente e fai qualche prova per acquisire un po’ di pratica. Sono certa che ti innamorerai del risultato finale: un bellissimo trucco labbra naturale, per una bocca al bacio!