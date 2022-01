Grasso sul collo: tutti i segreti per eliminarlo in poco tempo

By

Grasso sul collo: astuzie e consigli per eliminarlo subito senza fatica. Risultato: avrai un collo più bello e slanciato, perfetto per mettere in risalto il viso.

In alcune parti del corpo il grasso si accumula più che in altre. Parliamo soprattutto di pancia, braccia, fianchi, glutei, cosce e gambe. In estate, con la prova costume, tutti i difetti sono più visibili! Tra gli inestetismi più comuni ci sono proprio gli odiatissimi accumuli di grasso.

I lipomi si presentano come depositi sottocutanei di grasso, avvolti da una capsula di tessuto fibroso. Si possono eliminare definitivamente con trattamenti di medicina estetica. L’alternativa al bisturi sono i prodotti cosmetici quali creme ad azione drenante, fanghi etc.

Oltre a quelle sopraelencate, c’è un’altra parte del corpo molto delicata: è il collo! Qui il grasso si deposita appena sotto lo strato di pelle e può essere piuttosto difficile liberarsene. Difficile, ma non impossibile! Basta seguire una dieta sana ed equilibrata, utilizzare i prodotti cosmetici giusti e fare attività fisica.

Un collo più tonico e snello mette in risalto il viso. Inoltre, è anche molto sexy! Se il tuo collo non ti piace, ecco alcune astuzie infallibili per migliorarne l’aspetto in poco tempo.

Grasso sul collo: i trucchi per eliminarlo senza fatica

Il tuo collo non ti piace? Vorresti che fosse più lungo e affusolato? Tranquilla, puoi fare molto da sola per migliorarlo, senza ricorrere al bisturi. Se ci sono degli accumuli di grasso, devi cercare di eliminarli. Non è un’impresa titanica! Puoi riuscirci cambiando alcune abitudini alimentari e rivedendo la tua beauty routine.

Cerca di ridurre la quantità totale di calorie, così da eliminare all’incirca dai 500 g a 1 Kg a settimana. Puoi usare un’applicazione specifica per smartphone, per tenere il conto delle calorie giornaliere che assumi.

Dovresti consumare più frutta, verdura e ortaggi e, soprattutto, scegliere dei carboidrati più sani. Pane, pasta e farine integrali, infatti, sono ricchi di fibre a altri nutrienti essenziali. Per perdere peso più velocemente, cerca di prediligere le proteine magre: pollame, carne magra di manzo, uova, frutti di mare, legumi ecc. Dimagrire in generale e fare attività fisica ogni giorno sicuramente aiuta ad eliminare anche il grasso sul collo.

Un altro trucchetto per prevenire gli accumuli di grasso è bere molto. Gli esperti consigliano almeno 2 litri di acqua al giorno. Però, non è che bevendo di più lavi via il grasso, sia chiaro. Semplicemente l’acqua aumenta il volume gastrico e, quindi, induce un immediato senso di pienezza.

Nel tuo beauty case dovresti avere una buona crema rassodante per collo e décolleté. Dopo gli “anta” il loro aspetto cambia. Un prodotto specifico aiuta a ridurre i segni del tempo e a rimpolpare la pelle. Anche se sei giovanissima, non trascurare il collo. Prenditene cura ogni giorno, perché è questa la migliore prevenzione.

Passiamo ora all’attività fisica. Dato che nel collo i depositi di grasso si trovano proprio sotto la pelle, il modo migliore per snellire questa parte del corpo è seguire una buona dieta per perdere peso, combinandola con alcuni esercizi mirati da fare ogni giorno.

Eccone tre davvero strepitosi per avere il cosiddetto collo a cigno, simbolo per eccellenza di eleganza femminile.

LEGGI ANCHE -> Rughe sul collo: gli esercizi miracolosi per recuperare tono ed elasticità

Mettiti seduta (o in piedi dritta) e guarda il soffitto tenendo la bocca chiusa. Comincia a masticare e continua per 30 secondi. Fai una pausa di circa dieci secondi e, poi, ripeti l’esercizio per altre due volte. I muscoli del collo inizieranno a lavorare e tu avvertirai una certa tensione; è normale, significa che l’esercizio sta funzionando.

Stando seduta o alzata mantenendoti ben dritta, inclina poco a poco la testa all’indietro, fino a guardare il soffitto. Arriccia le labbra (come se volessi dare un bacio) e mantieni questa posizione per almeno cinque secondi. Ripeti questo esercizio 10-15 volte; è molto utile per tonificare il collo.

LEGGI ANCHE -> L’errore che fai ogni giorno e che fa afflosciare il seno

Scegli se stare seduta o in piedi dritta. Dopodiché apri il più possibile la bocca. Inclina all’indietro la testa e cerca di mantenere questa posizione per circa 30 secondi. Riposati per almeno 10 secondi e ripeti l’esercizio per altre due volte.