Rughe sul collo: gli esercizi miracolosi per recuperare tono ed elasticità

Rughe collo: esercizi mirati per migliorarne l’aspetto. Non avrai più bisogno di camuffare i segni del tempo con foulard e collane! Risultati visibili in poco tempo, rimarrai soddisfatta!

Avere una pelle in buona salute è il desiderio di quasi tutte le donne. Con alcune Madre Natura è stata più generosa; con altre, invece, un po’ meno! In caso di necessità, la cosa migliore da fare è correre subito ai ripari.

Come? Seguendo alcune buone abitudini quali uno stile di vita corretto e un’alimentazione sana ed equilibrata. In più, è doveroso eliminare alcuni vizi, tra i quali il fumo, il consumo smodato di alcolici e l’esposizione prolungata al sole.

Il resto lo fa una corretta skincare routine, con prodotti specifici da giorno e da notte. Quando si parla di cura della pelle, l’errore che molte donne commettono è quello di pensare che ci si debba concentrare soltanto sul viso. Nulla di più sbagliato!

Ci sono infatti altri punti sensibili che non vanno trascurati. Parliamo soprattutto di collo e décolleté! Su queste due zone, i primi segni del tempo non tardano a manifestarsi. In molti casi, sono visibili già dopo i 40 anni. Ecco perché bisogna giocare d’anticipo, concentrandosi soprattutto sulla prevenzione.

In commercio si trovano tanti cosmetici ad azione antiossidante e rimpolpante. Ma un valido aiuto arriva anche dalla ginnastica fai da te. In questo articolo vogliamo proporti un allenamento miracoloso, appositamente studiato per attenuare le rughe del collo. Scopri subito di più!

Rughe collo: 5 esercizi top per ringiovanirlo in poco tempo

Sapevi che, oltre che con le creme, puoi ringiovanire il collo con alcuni esercizi fai da te? Se la risposta è no, tranquilla, ti diciamo quali sono quelli davvero efficaci per avere risultati visibili in poco tempo.

Il collo, che piaccia o meno, rivela sempre la vera età di una donna. Questo accade soprattutto quando non viene curato a dovere. Il miglior modo per combattere rughe e rilassamenti è la ginnastica. Se il tuo collo non ti piace, tutto ciò che devi fare è iniziare un programma di allenamento, con questi 5 esercizi antirughe da fare a casa, tre volte a settimana.

1° ESERCIZIO – Devi eseguirlo così: porta il pollice della mano destra (o sinistra) sotto il mento, posizionandolo esattamente al centro. Dopodiché, chiudi la bocca e spingi con la lingua verso il basso. Contemporaneamente, opponi resistenza con il pollice, che spinge in su. La contrazione che si verrà a creare, ti aiuterà a distendere le rughe. Ripeti l’esercizio per 10 minuti, a giorni alterni;

2° ESERCIZIO – Muovi la bocca come se volessi pronunciare la lettera A. Poi, continua con le altre vocali, ma sforzandoti di aprire la bocca più di quanto faresti normalmente. L’obiettivo è: sentire i muscoli del collo che stanno lavorando;

3° ESERCIZIO – Inclina la testa leggermente all’indietro e porta il labbro inferiore su quello superiore. Devi mantenere questa posizione almeno per 10 secondi. Per questo esercizio devi fare 2 serie da 6 ripetizioni;

4° ESERCIZIO – In verticale, chiudi la bocca e cerca di fare il sorriso più ampio che puoi. Ovviamente, non devi cedere alla tentazione di aprire le labbra! Mantieni questa posizione per almeno 10 secondi e, poi, immagina di voler baciare qualcuno, portando le labbra in avanti. La parola d’ordine è: contrazione! Questo significa che, i movimenti che fai, devono essere finalizzati a mettere in tensione i muscoli del collo. Se non avverti alcuna contrazione, allora significa che non stai eseguendo correttamente l’esercizio;

5° ESERCIZIO – Mettiti seduta con la schiena diritta e porta il mento verso un lato, come se volessi toccarti una spalla. Ripeti lo stesso esercizio dal lato opposto e, poi, riposati. Ti consigliamo di eseguire 2 serie da 10 ripetizioni.

Forse, i primi tempi, avrai qualche difficoltà con l’esecuzione di alcuni di questi esercizi. Ma non demordere! Se li ripeti con costanza, almeno tre volte a settimana, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Puoi farli ovunque ti trovi perché, come vedi, non hai bisogno di attrezzi particolari. Si tratta di ginnastica a corpo libero che, detto tra noi, è quella che garantisce i migliori risultati, perché si lavora direttamente sui muscoli.

Cosa aspetti allora? Segui questa strepitosa routine di esercizi e il tuo collo ringrazierà, fidati di noi!