Menù della domenica: quando l’elenco degli ingredienti è lungo

Cucinare il menu della domenica con tanti ingredienti per la famiglia o per gli amici è anche un esercizio di pazienza. Ecco tre esempi di piatti più facili di quello che sembra

Ci sono ricette che possiamo preparare con tre soli ingredienti e in meno di 20 minuti. E altre che invece hanno un elenco lungo e tempo di cottura più importanti. Ma in fondo il pranzo della domenica è bello anche per questo: perché abbiamo più tempo per pensare a noi stesse e alla cucina, possiamo confrontarci con preparazioni solo all’apparenza complesse e in realtà facili.

Alla fine di un pranzo così saranno tutti pieni e tutto soddisfatti. E noi potremo dire di essere soddisfatte, perché la cucina delle domenica è fatta di convivialità e benessere.

Menu della domenica ricco di ingredienti

Ravioli ripieni di ricotta con ragù ricco

Il primo piatto di questo menù domenicale ha una lista di ingredienti lunga come le vecchie Pagine Gialle. Ma non fatevi prendere dall’ansia: i ravioli ripieni di ricotta con ragù ricco sono lo spartiacque tra chi si accontenta e chi invece non ha paura di rimettersi in gioco.

Ci sono tanti passaggi, questo è vero, ma basta un minimo di pratica per affrontarli senza timore. E il risultato finale, con la pasta fresca tirata alla perfezione, un ripieno leggero ma completo, una salsa abbondante, è di quelli che vi ripagano. E poi considerate che la braciola usata come condimento per la pasta può tranquillamente diventare anche un secondo.

Spezzatino di pollo morbido con olive, patate e zafferano

Se per il primo piatto avete dovuto lavorare molto, compensate con un secondo intelligente e veloce. Lo spezzatino di pollo morbido con olive, patate e zafferano è una ricetta a base di carne bianca (anche tacchino, all’occorrenza) molto delicato ma dal sapore pieno. Patate bianche, olive nere, cipolla rossa, il giallo dello zafferano per una ricetta coloratissima e che piacerà moto anche ai vostri bambini. Da provare e riprovare.

Torta soffice con ricotta e gocce di cioccolato

Come nel nostri primo piatto, anche in questo dolce torna protagonista la ricotta vaccina con un abbinamento che è ormai diventato un grande classico in pasticceria. Cosa c’è di meglio infatti delle gocce di cioccolato?

Una combo sempre vincente e se poi aggiungiamo il succo e la buccia di un’arancia. Il trucco? Lasciare la gocce di cioccolato in freezer il tempo necessario. I motivi ve li spieghiamo nella ricetta.

buon appetito