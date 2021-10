By

Se mettete insieme ricotta e cioccolato, è chiaro che uscirà fuori una torta buonissima. Ma in questa c’è anche un trucchetto per renderla indimenticabile

Cominciare la giornata con caffé, latte, thé e biscotti, fette biscottate o merendine è un conto. Farlo con una fetta di torta soffice con ricotta e gocce di cioccolato è un altro e dà una spinta in più per affrontare tutto quello che ci aspetta.Un dolce speciale con un piccolo trucco che torna sempre utile.

Mettete le gocce di cioccolato nel freezer per almeno 10 minuti, servirà a non farle sciogliere durante la cottura del vostro dolce. Per il resto, l’impasto è molto morbido e anche bello profumato con l’aggiunta di succo e buccia di un’arancia.

Torta soffice con ricotta e gocce di cioccolato

La torta soffice con ricotta e gocce di cioccolato può essere conservata con un massimo di 3 giorni in frigorifero, dentro ad un contenitore ermetico oppure avvolta nella pellicola da cucina.

Ingredienti:

200 g di farina 00

100 g di fecola di patate

1 bustina di lievito per dolci

250 g di ricotta vaccina

3 uova medie

160 g di zucchero

120 g di gocce di cioccolato

90 ml di olio di girasole

1 arancia succo + buccia

1 pizzico di sale

Preparazione:

In una ciotola sbattete con le fruste elettriche le uova insieme allo zucchero per alcuni minuti. Dovete ottenere un composto spumoso e chiaro.

Solo a quel punto aggiungete anche il succo di un’arancia non trattata e la sua buccia grattugiata. Poi l’olio versato a filo e infine la ricotta continuando a mescolare con le fruste elettroche ma abbassando la velocità.

Quando è tutto ben amalgamato, unite anche la la farina e la fecola già setacciate, poi anche il lievito. Fatelo però poco alla volta, mescolando bene per amalgamare tutto. Quindi tirate fuori le gocce di cioccolato dal freezer e passatele velocemente nella farina in modo che restino sospese nel composto senza andare a fondo. Ricordatevi di tenerne qualcuna da parte per la decorazione finale della torta.

Versate il composto in una teglia imburrata e infarinata da 24 cm di diametro, fatelo compattare e poi distribuite un superficie le gocce di cioccolato avanzate.

Infornate in forno statico preriscaldato a 180° per 45 minuti, provando la cottura della torta con il solito stecchino. Sfornate, lasciate intiepidire e spostate la torta su un piatto da portata, un’alzatina o un vassoio per servirla.