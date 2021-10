Beauty care autunnale: gli errori da evitare per un look al top

Beauty care autunnale: ecco gli errori che possono farti incappare in cadute di stile imperdonabili. Se li conosci, li eviti! Ti diciamo quali sono e, magari, correggi qualche cattiva abitudine (se ne hai).

Beauty care autunnale: con il cambio di stagione, non sono ammessi scivoloni di stile. E’ la regola d’oro e vale un po’ per tutto; dalla cura del corpo alle ultime tendenze in fatto di trucco, passando per le ultime novità della nail art.

Non si rinnova, quindi, soltanto l’armadio ma anche il beauty case. Cambia la skincare routine; si prediligono prodotti con formulazioni più ricche e vitaminiche, per nutrire la pelle in profondità. Ma non è tutto: anche i profumi si evolvono in nuove fragranze più intense e avvolgenti.

Cambiare look in autunno significa, necessariamente, tenere conto di tutti questi aspetti. E’ la somma che fa il totale! Per esempio, non possiamo pensare di truccarci in modo diverso, in autunno, senza conoscere tutte le novità sui cosmetici.

In questo articolo, vogliamo chiarirti le idee su tutti i do e i don’t in fatto di beauty autunnale. E chissà, forse potrai correggere anche qualche cattiva abitudine!

Beauty care autunnale errori: se li conosci li eviti. Scoprili!

Per un autunno in tutta bellezza, devi conoscere gli errori più comuni. Soltanto così, potrai rifarti il look in modo impeccabile e sentirti più bella e seducente. Te li elenchiamo tutti di seguito, prendi subito nota!

LEGGI ANCHE –> Tagli capelli autunno 2021 per essere irresistibile: scegli quello per te

Abbandonare l’anticellulite! E’ uno degli errori più frequenti. Chissà perché molte donne pensano che ci si debba prendere cura di gambe e cosce soltanto con l’avvicinarsi dell’estate. Nulla di più sbagliato. La parola d’ordine è costanza! Utilizza un buon anticellulite anche nel periodo autunno-inverno, se non vuoi farti cogliere impreparata l’estate prossima. Anche i fanghi danno ottimi risultati, per una pelle più liscia e compatta.

Esagerare con l’autoabbronzante – Va bene voler prolungare un po’ l’abbronzatura estiva, ma senza scadere nell’eccesso. Un look da tintarella perenne non è una scelta vincente. Quindi, se proprio non puoi fare a meno dell’autoabbronzante, usalo al massimo fino ai primi giorni di ottobre.

– Va bene voler prolungare un po’ l’abbronzatura estiva, ma senza scadere nell’eccesso. Un look da tintarella perenne non è una scelta vincente. Quindi, se proprio non puoi fare a meno dell’autoabbronzante, usalo al massimo fino ai primi giorni di ottobre. Scegliere un fondotinta troppo scuro – Per una buona base trucco, la regola d’oro è: scegliere un fondotinta di un colore molto vicino a quello del proprio incarnato. No all’effetto maschera! Gli ultimi trend per l’autunno 2021 consigliano un trucco leggero. Il makeup nude spopola anche tra le social influencer. Chiara Ferragni lo adora!

Marcare troppo le sopracciglia – Se vuoi rivedere il tuo look, parti dalle sopracciglia. Per questo autunno non vanno di moda quelle troppo marcate o tatuate. Il trend le vuole folte e più spettinate. Copia lo stile di Chiara Ferragni o di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge, pare abbia optato per la laminazione delle sopracciglia. E’ un trattamento che fa sì che i peli si trovino tutti nella stessa direzione. Risultato: sopracciglia più folte e ordinate.



Puntare su unghie squadrate – Sono tra i don’t dell’autunno-inverno 2021. Vanno di moda quelle con forma arrotondata o ovale, per una manicure sobria ed elegante, perfetta per ogni occasione.

Non idratare abbastanza la pelle – E’ un altro errore molto comune (e imperdonabile!). A fine estate, la pelle è più secca. Tutta colpa dell’esposizione prolungata al sole e dell’azione combinata di vento e salsedine. La parola d’ordine è nutrimento! Ecco perché devi usare con costanza la crema corpo idratante, anche in autunno.

– E’ un altro errore molto comune (e imperdonabile!). A fine estate, la pelle è più secca. Tutta colpa dell’esposizione prolungata al sole e dell’azione combinata di vento e salsedine. La parola d’ordine è nutrimento! Ecco perché devi usare con costanza la crema corpo idratante, anche in autunno. Scegliere profumi dagli accordi troppo fruttati – In autunno anche il profumo cambia. Il consiglio è di puntare su fragranze più avvolgenti quali l’ambra, il muschio o la mirra.

Ora hai qualche spunto in più fare le scelte giuste e sfoggiare un look autunnale da urlo. Tutto quello che devi fare è non trascurare nulla, dai capelli al trucco passando per la manicure.



No agli eccessi e sì alla semplicità, per uno stile che sa sedurre con eleganza.