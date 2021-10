Avete mai visto la casa di Diletta Leotta? Spettacolare

Avete mai visto la casa di Diletta Leotta? Un mix di lusso, eleganza e raffinatezza in quel di Milano per la conduttrice.

Diletta Leotta, quando non lavora, oltre a trascorrere il proprio tempo con amici e parenti, ama godersi la propria casa, ma sapete dove vive la conduttrice? Siciliana, legatissima alle proprie origini, per lavoro, la Leotta vive da anni a Milano dove vive in una casa che è un vero sogno.

La nuova casa di Diletta Leotta è un gioiello nonchè un sogno che tutti vorrebbero realizzare. La conduttrice ha scelto di coccolarsi regalandosi una casa assolutamente spettacolare in quella che è diventata la sua città d’adozione.

Casa Diletta Leotta: un mix di lusso ed eleganza, un vero sogno

Diletta Leotta vive in uno splendido attico a Milano. L’abitazione si trova in una zona chic di Milano ed è arredata con semplicità, ma con estrema eleganza. Nel salotto troneggia una grande libreria al cui interno c’è anche un grande televisore. Il pavimento scelto è il parquet che esalta i mobili tutti chiari.

Nella zona giorno troneggia un grande divano color tortora alle cui spalle c’è una grande vetrata dal quale si può ammirare un panorama mozzafiato. Anche la cucina presenta un arredamento bianco in cui tutto è al suo posto in perfetto ordine.

Per quanto rugarda la camera da letto, anche qui troviamo un arredamento chiaro. Come fa sapere il portale Vivi Home, la camera da letto si trova al secondo piano dell’attico e si raggiunge attraverso una moderna scala interna.

Come in quasi tutte le case vip, anche quella della Leotta presenta una cabina armadio che permette alla conduttrice di tenere vestiti, scarpe e borse in perfetto ordine. Un piccolo gioiello in cui Diletta ama rigenerarsi dopo una settimana di duro lavoro.