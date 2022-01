Denti più bianchi, il segreto? Un eccezionale collutorio fai da te

Denti più bianchi e sani: ecco il collutorio che fa miracoli! Si prepara a casa, con pochi ingredienti low cost. Ti sveliamo la ricetta! Segui alla lettera tutti gli step per la preparazione.

Un sorriso smagliante è il miglior biglietto da visita di sensualità. Basta farne uno per comunicare a chi ci sta accanto tutta la felicità legata ad un evento particolare della vita. Ormai è provato: sorridere fa bene alla salute, è una sorta di stretching naturale. Quando lo facciamo, il cervello rilascia endorfine, sostanze che agiscono come antidolorifici naturali.

Sono proprio le endorfine a farci sentire felici e meno stressate, inducendo una sensazione di calma e tranquillità. Insomma, ci sono davvero ottimi motivi per sfoderare il nostro sorriso migliore, in più occasioni.

Però dobbiamo considerare che, quando lo facciamo, i denti sono sempre in primo piano! Ma ovviamente, se presentano degli inestetismi, questi si noteranno. Quasi tutte sogniamo di avere denti sani e bianchi. Alcune sono più fortunate e non devono fare grossi sforzi. Altre, invece, devono ricorrere ad un’igiene quotidiana più accurata, abbinando magari anche qualche trattamento specifico.

Lavare i denti ogni giorno dopo i pasti principali è sicuramente la prima regola d’oro da seguire. Ma, spesso, non basta. Ed ecco che, allora, al dentifricio bisogna affiancare l’utilizzo di un altro prodotto che quasi tutte abbiamo in casa. Parlo del collutorio!

In commercio se ne trovano tanti. Alcuni di essi rientrano nella categoria dei dispositivi medici e, pertanto, vanno utilizzati su indicazione del medico specialista. Ma, come per molti altri, anche per questo tipo di prodotto si può ricorrere all’homemade.

Denti sani e splendenti con questo collutorio fai da te

Denti sani, bianchi e splendenti: è il desiderio più comune! Spesso, però, i prodotti specifici non bastano. Bisogna anche eliminare (o correggere) alcune cattive abitudini.

Ridurre il consumo di bevande quali tè, caffè e vino sicuramente aiuta molto. Anche smettere di fumare è un passo decisivo per ripristinare il colore naturale dei denti.

Oltre ai dentifrici, molte persone utilizzano i collutori per completare l’igiene orale. Si acquistano facilmente in supermercati e farmacie a prezzi contenuti. Ma puoi prepararne anche uno da sola, magari contro l’alito cattivo, seguendo questa ricetta.

INGREDIENTI:

1 cucchiaio di salvia;

1 cucchiaino di limone;

1 cucchiaino di malva;

1/2 bicchiere di acqua;

1/2 cucchiaino di sciroppo di agave.

PREPARAZIONE: Sminuzza tutte le erbe e, poi, mettile in un bicchiere riempito d’acqua. Fatto questo, versa il contenuto in un pentolino e portalo ad ebollizione. Poi, spegni la fiamma e lascia riposare per 4-5 minuti. Filtra la soluzione, aggiungi il succo di limone e lo sciroppo di agave e lasciala raffreddare. Infine, versala in una bottiglietta di vetro da conservare in frigorifero. Puoi utilizzare il collutorio naturale per una settimana riponendolo, dopo l’uso, sempre in frigorifero.

Se preferisci un’aroma più fresco, allora sostituisci il limone con il tea tree oil, facilmente acquistabile online o nelle erboristerie. Il tea tree è un olio essenziale con spiccate proprietà antibatteriche, antisettiche e antivirali. Quindi è perfetto per purificare il cavo orale, prevenendo così l’alitosi e rinforzando denti e gengive.

Il tea tree oil è davvero un portentoso rimedio naturale, con tanti benefici per la nostra salute. Ecco altri usi alternativi che forse non conosci! Dalla natura arrivano però altri alleatati preziosi per avere un sorriso smagliante. Tre cibi, in particolare, possono fare miracoli! Sono le fragole, le mele e le arance.

Questi frutti, a contatto con la saliva, svolgono una potente azione antibatterica. Ecco due trucchetti per potenziarne i benefici. Passa una fetta di arancia sui denti oppure stendici sopra della polpa di fragola, lasciandola agire per 5-6 minuti. Poi, risciacqua bene per eliminare tutti i residui. Risultato: denti subito più bianchi!

Se il colore dei tuoi denti non ti soddisfa, ora sai come migliorarlo in poche mosse e senza spendere una fortuna. Ti sentirai finalmente sicura di sfoggiare il tuo sorriso migliore. Sarà la tua più grande soddisfazione!