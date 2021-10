Rossetto Bordeaux: come abbinarlo con gli altri trend dell’autunno 2021

Come abbinare il rossetto bordeaux nell’autunno 2021? Tutti i consigli per esaltare con il make up questo colore profondo e affascinante.

Le tendenze di make up per il trucco occhi quest’anno comprendono diverse possibilità per abbinare perfettamente il trucco della parte superiore del viso al trucco labbra realizzato con il rossetto bordeaux.

Il must assoluto per quanto riguarda il trucco occhi nel corso dell’autunno 2021 è l’eyeliner nero o colorato, in grado di dare al make up un tono “vintage” di gran classe oppure un look estremamente moderno, se la linea viene utilizzata per la creazione di un trucco grafico.

La difficoltà nell’abbinare il trucco occhi al rossetto bordeaux consiste però nel fatto che non è consigliabile realizzare un trucco occhi molto intenso, al fine di non caricare eccessivamente il viso di colori e di ombre, appesantendolo.

Al contrario, infatti, la tendenza principale del 2021 è un make up leggero, naturale e luminoso che faccia brillare la pelle mantenendola il più “nude” possibile. Proprio per questo motivo le tendenze del trucco occhi di questo periodo si abbinano perfettamente all’uso del rossetto bordeaux.

Per quanto riguarda invece la creazione della base trucco, il nostro consiglio è di creare una base il più possibile compatta e omogenea, che faccia da perfetta cornice per il colore intenso del rossetto che andremo ad applicare sulle labbra.

Per quanto riguarda il contouring, è il momento di sfoderare di nuovo tutti i prodotti in crema per scolpire i tratti del viso mettendo in risalto gli zigomi.

Leggi anche => Contouring veloce per ogni forma del viso: regole e segreti per risultati perfetti

Anche l’utilizzo del blush dovrà essere molto accurato: l’obiettivo sarà, ancora una volta, non accentuare eccessivamente il colore delle gote per non appesantire troppo il make up “distraendo” l’osservatore dal colore delle labbra.

Il consiglio è di evitare blush troppo scuri al fine di evitare il classico effetto “livido” sugli zigomi: molto meglio blush leggeri e rosati.

Come abbinare il rossetto bordeaux? Tutte le tendenze dell’autunno 2021

Abbinare il rossetto bordeaux potrebbe sembrare complesso, ma si tratta in realtà di un colore molto versatile, in grado di armonizzarsi perfettamente con vari tipi di pelle ma anche con vari colori di make up.

Il trucco occhi più trendy del 2021 però si concentra su colori nude e luminosi, che siano in grado di dare luce alla palpebra e creare ombre molto naturali sugli angoli esterni dell’occhio.

Il bordeaux è un rosso che contiene una certa quantità di blu, quindi vira necessariamente verso un viola molto profondo.

Per questo motivo viene considerato un rosso piuttosto freddo, che quindi sarà da abbinare a toni freddi anche sugli occhi.

I colori da abbinare al rossetto bordeaux quindi sono:

rosa cipria o rosa cenere

beige

marrone freddo

verde scuro

Naturalmente i rosa e i marroni sono perfetti per un trucco “daily”, mentre colori più intensi e particolari, come appunto il verde scuro, sono da preferire per un make up particolare da utilizzare solo ed esclusivamente nel corso di un evento importante.

Naturalmente è possibile ottenere un effetto molto “importante” anche con un colore neutro come il grigio scuro o addirittura il nero. In questo caso, dal momento che sarà necessario utilizzare grandi quantità di prodotto, l’utilizzo di un primer occhi (qui tutti i segreti per una base occhi impeccabile) sarà assolutamente fondamentale.

Per quanto riguarda invece l’utilizzo di ciglia finte, possono essere molto utili per dare profondità allo sguardo quando si decide di optare per un trucco molto naturale, poiché creano un bellissimo contrasto di colore contro la base chiara dell’occhio.

Leggi Anche => Non sai come scegliere la forma delle ciglia finte? Ti spieghiamo quali sono quelle perfette per te

Dopo aver esaminato ombretto e ciglia finte a questo punto è il momento di parlare dell’eyeliner nero, il protagonista assoluto del make up occhi dell’autunno 2021.

L’eyeliner migliore da abbinare al rossetto bordeaux è quello dalla forma più classica, con un’ala ben disegnata e piuttosto evidente.

Ovviamente ci sono molti modi di disegnare la linea dell’eyeliner, e per farlo correttamente bisogna adattarla alla forma degli occhi: il consiglio di base è creare linee sottili su occhi piccoli e linee leggermente più spesse per occhi grandi, mentre l’ala potrà allungarsi a seconda di quanto si voglia “spingere” la forma dell’occhio verso le tempie.

E se la linea nera sugli occhi ti sembra troppo pesante e definita? Una delle tendenze più attuali di make up per gli occhi è quella di abbinare eyeliner grafico e ombretto sfumato!