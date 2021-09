Grazie ad un ingrediente segreto le scaloppine al limone diventeranno ancora più cremose: scopri di cosa si tratta.

Le scaloppine al limone sono un secondo piatto molto amato della cucina italiana che spesso troviamo anche all’estero. Un piatto delicato e gustoso, assai in voga negli anni ’80, ma che tuttora molti propongono per una cena in famiglia.

Una ricetta semplice che si prepara con tenere fettine di carne di vitello da cuocere anche all’ultimo minuto perché davvero velocissime da preparare. Un secondo piatto che si accompagna alla perfezione con tanti contorni.

Ma qual è il segreto per rendere ancora più cremose le scaloppine al limone? Esiste un ingrediente che molti di noi hanno in cucina che vi aiuterà a rendere più gustose le vostre scaloppine. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco l’ingrediente segreto per rendere le scaloppine al limone più cremose

Quando prepariamo le scaloppine al limone il primo pensiero è quello di renderle cremose. Grazie alla cremina che si forma, infatti, la nostra ricetta sarà più gustosa sia alla vista che al palato.

Uno degli ingredienti che ci permettono di creare questa cremosa salsina è sicuramente la farina, il procedimento della cottura delle scaloppine, prevede infatti quello di infarinare le tenere fettine di vitello e poi cuocerle nel burro caldo e spumeggiante.

Quindi si aggiunge il succo di limone, sale e pepe e vedremo come per magia formarsi una deliziosa cremina bianca. Una pietanza prelibata e gustosa. In tanti però si chiedono se esistano altri metodi per realizzare scaloppine al limone ancora più cremose.

Ebbene sì, grazie ad un ingrediente segreto potremo rendere le nostre scaloppine al limone ancora più buone e più cremose. L’ingrediente di cui stiamo parlando e che forse molti di noi tengono in dispensa per preparare dolci e non solo è la maizena o amido di mais (qui puoi scoprire come sostituirlo nelle ricette).

Mettendo una puntina di maizena nel sughetto delle scaloppine al limone otterremo una cremosità ancora più spiccata. Una vera e propria delizia per il palato.

Non ci resta allora che scoprire come preparare le scaloppine al limone, qui trovi la ricetta per preparare le scaloppine al limone.

Ingredienti per 4 persone

8 fette di carne di vitello

farina q.b.

maizena la punta di un cucchiaio

1 noce di burro

sale q.b.

pepe q.b.

1 limone

Procedimento

Prendiamo le fettine di vitello e le battiamo con un batticarne così da renderle più morbide, poi le passiamo nella farina che avremo precedentemente steso sopra a un piatto facendola aderire bene. In una padella antiaderente mettiamo una noce di burro e accendiamo il fuoco, quando è caldo adagiamo le scaloppine e cuociamo un paio di minuti per lato.

Intanto spremiamo un limone e poi lo versiamo sulle scaloppine, regoliamo di sale e pepe e lasciamo cuocere per altri 3 minuti.

Ma alla fine non dimenticate di aggiungere un puntina di amido di mais in questo modo renderete le vostre scaloppine al limone ancora più cremose. Se poi siete intolleranti al glutine preparate le vostre scaloppine al limone infarinandole direttamente con la maizena in questo modo non avrete problemi e le vostre scaloppine saranno comunque golose.