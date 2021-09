Per chi ama u muffin, questa ricetta è il massimo, perché ci vuole davvero poco a preparare i muffin estivi salati. Il resto lo farà il forno, ma il profumo e il sapore sono un trionfo

La cucina con i vasetti è una soluzione pratica, veloce e alla portata di tutti, Oggi la usiamo per preparare dei golosissimi muffin estivi salati ripieni di spinaci, pomodorini e formaggio. Solo un’idea in realtà perché potete davvero prepararlo con tutto quello che volete.

Una ricetta ideale per arricchire un buffet, un aperitivo oppure da servire come antipasto. Essendo buonissimi sia caldi che tiepidi, possono diventare anche la vostra compagnia per il pranzo sul posto di lavoro e hanno il vantaggio di poter essere preparati in largo anticipo.

Muffin estivi salati, la ricetta passo dopo passo

In questa ricetta più che la bilancia conta l’occhio. Usate il vasetto dello yogurt per misurare tutto il resto, non potete sbagliarvi.

Ingredienti:

3 uova

1 vasetto di yogurt greco da 175 g

1 vasetto di olio di semi

180 ml di latte

1 vasetto di parmigiano grattugiato

2 vasetti e mezzo di farina 00

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

1/2 cucchiaino di sale

Per il ripieno:

1 spicchio di aglio

1 vasetto di spinaci puliti

120 g di pomodorini

140 g di provola a cubetti

olio extra vergine d’oliva q.b.

Preparazione:

Aprite il vasetto di yogurt in una tazza per utilizzarlo poi come unità di misura. Poi in una ciotola versate le uova, il latte e l’olio montando con le fruste elettriche. Quando è tutto ben amalgamato

unite anche il parmigiano grattugiato e la farina setacciata. In ultimo aggiungete il lievito e il sale mescolando fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio, poi tenete da parte.

Soffriggete uno spicchio di aglio tritato in 2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva e fate saltare velocemente gli spinaci con un pizzico di sale. Passati 10 minuti lasciateli raffreddare completamente e tenete da parte.

Poi aggiungete all’impasto dei muffin la provola a cubetti incorporandola con una spatola da cucina. Quindi allo stesso modo aggiungete gli spinaci tritati al coltello e per ultimi i pomodorini a pezzetti, tenendone qualcuno da parte per la guarnizione.

Per cuocere, ungete e infarinate uno stampo per muffin e riempitelo in ogni spazio fino a tre quarti.

In cima se volete mettete un dadino di pomodoro e cuocete in forno preriscaldato per circa 30 minuti. Quando saranno belli dorati in superficie sfornateli, lasciateli intiepidire e poi sformateli portandoli a tavola.