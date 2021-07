Insalata di anguria, feta, avocado e mirtilli: un concentrato di benessere che ti conquisterà

L’insalata di anguria, feta, avocado e mirtilli è un concentrato di benessere capace di conquistare al primo assaggio: ecco la ricetta.

Con l’arrivo del caldo piatti freddi e senza cottura la fanno da padrone. Insalate, paste fredde, piatti unici e leggeri sono un must delle tavole in questo periodo. Tra le insalate che non dovremmo sottovalutare perché offrono sempre una marcia in più in termini di gusto e benessere ci sono quelle a base di frutta.

Non solo da consumare come dessert come una classica macedonia (qui trovi gli errori da evitare) ma bensì come antipasti o secondi piatti, nonché, se vogliamo stare a dieta anche come piatti unici. Insomma un vero e proprio jolly da sfruttare in più occasioni.

Nello specifico vogliamo svelarvi una ricetta semplicissima ma fresca e diversa dal solito che ci ha particolarmente colpito: ovvero l’insalata di anguria, feta, avocado e mirtilli. Un mix di sapori che vi conquisteranno al primo assaggio.

Ecco la ricetta dell’insalata anguria, feta, avocado e mirtilli

Tra i frutti che vanno per la maggiore in estate troviamo senza ombra di dubbio l’anguria. Fresco, acquoso e zuccherino al punto giusto, dissetante e gustoso il cocomero è tipico della stagione calda perché regala una sferzata di freschezza nelle giornate più torride.

Non solo però da consumare così com’è, infatti, l’anguria ben si presta anche a ricette salate abbinandola con altri ingredienti così da creare ad esempio fantasiose insalate estive.

Fra queste vi proponiamo una fresca insalata a base di anguria e feta che abbiamo arricchito con fettine o cubetti di avocado e qualche mirtillo. Un vero e proprio concentrato di benessere ideale anche per chi segue un regime ipocalorico. Scopriamo come si prepara.

Ingredienti per 4 persone

4 fette di anguria

1 avocado

250 g di feta

una manciata di mirtilli

olio evo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

foglioline di menta fresca q.b.

Preparazione

Per preparare l‘insalata di anguria e feta iniziate dalla pulizia dell’anguria. Dovrete tagliarla a metà e poi in quattro. Quindi ricavate 4 fette che dovrete fare a pezzi più o meno tutti della stessa dimensione. Qui trovi il metodo per farlo velocemente e bene. Togliete anche i semi che poi saranno fastidiosi al palato una volta che consumerete l’insalata.

Ora dedichiamoci all’avocado, qui trovi il metodo velocissimo per pulirlo alla perfezione e poi lo facciamo a cubetti o a fettine se preferiamo. Quindi tagliamo anche la feta a cubetti. Laviamo i mirtilli e le foglioline di menta.

Ora non resta che assemblare la nostra insalata. Potremo disporla in un piatto da portata o altrimenti in una ciotola tutta insieme. Questo dipende da come preferite impiattare.

Mettiamo allora nel piatto l’anguria, la feta, quindi uniamo l’avocado a cubetti e infine una manciata di mirtilli. Condiamo con olio, sale e pepe e decoriamo con qualche fogliolina di menta. Serviamo.