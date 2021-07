Il metodo semplice e veloce per pulire bene e tagliare a fette l’anguria

Anguria che bontà! Ecco il metodo furbo per pulirla e tagliarla bene a fette, senza fatica! Con questo caldo, i tuoi ospiti ringrazieranno!

Con il caldo torrido estivo, preferiamo mangiare cibi più freschi, ricchi di fibre, vitamine e sali minerali. Un posto d’onore a tavola spetta a frutta e verdura, fondamentali per una dieta sana ed equilibrata.

Dietologi e nutrizionisti consigliano di consumare frutta, verdure e ortaggi di stagione. In estate, sulle tavole, spopola l’anguria, che è fonte preziosa per il nostro benessere. Contiene infatti vitamine antiossidanti del gruppo A e C, quelle del gruppo B (B6) e sali minerali, in particolare magnesio, fosforo e potassio.

L’anguria ha spiccate proprietà depurative; stimola la diuresi aiutando così ad eliminare le tossine. Questo frutto gustoso è perfetto da inserire nelle diete ipocaloriche. Ai pazienti diabetici, però, si raccomanda un consumo in modiche quantità.

Alla fine di un pranzo o di una cena tra parenti o amici, non si sbaglia mai servendo l’anguria a fette! Piace quasi a tutti e, soprattutto, rinfresca il palato. Come ogni frutto, però, anche l’anguria va pulita bene. Se non sai come procedere, ecco alcuni trucchi infallibili per risparmiare tempo e fatica!

Ecco il metodo furbo per pulire e tagliare bene l’anguria!

L’anguria è tra i frutti più consumati d’estate. Ecco quali sono i trucchi per sceglierne una bella matura! E’ dissetante, fresca e leggera, perfetta per completare il pranzo o la cena. La prima cosa da fare, però, è lavarla bene con acqua corrente fredda. Per stare più sicuri, conviene passare le mani su tutta la superficie, per rimuovere eventuali residui di terreno.

In alternativa, puoi riempire il lavello con acqua fredda, diluire un cucchiaio di bicarbonato e, poi risciacquare ed asciugare bene l’anguria prima di tagliarla a fette, soprattutto se vuoi servirla con le bucce.

LEGGI ANCHE –> Ami l’anguria? Ecco tante idee super dietetiche per consumarlo e perdere peso

Vediamo ora come tagliare bene l’anguria a fette. Ecco quali sono gli step da seguire.

Dopo averla lavata, rimuovi le due estremità. Per questa operazione, ti consigliamo di utilizzare un coltello seghettato, più adatto a penetrare la buccia che è dura. Dividi il frutto in due sezioni, cioè taglialo a metà. Per non farti male, con una mano mantieni l’anguria e, con l’altra, affonda il coltello partendo dall’estremità superiore. Fatto questo, procedi su tutta la lunghezza dell’anguria. Otterrai due metà precise! Taglia a metà ognuna delle sue sezioni. Così farai meno fatica a tagliare le fette! Puoi dividere ogni sezione in 3 o 4 pezzi, in base alla grandezza che desideri per le fette. Togli la polpa dalla scorza, partendo dalla base della fetta. Tieni una sezione con la mano mentre fai scorrere il coltello, per evitare spiacevoli incidenti! Taglia la fetta dall’alto verso il basso, se vuoi servirla a triangoli.

Questo è il metodo che ti consigliamo di provare. In più, tieni conto che in commercio ci sono delle formine per anguria, con le quali scavare la polpa e ottenere delle simpatiche decorazioni a forma di stella, cuore, animali etc.

Pochi minuti… et voilà! La tua anguria è pronta per essere portata in tavola, per la felicità dei tuoi ospiti che, con questo caldo, ti ringrazieranno!