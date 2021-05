Quali sono gli accessori a fiori di questa estate 2021 che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire? Ecco i cinque che avranno tutti!

Se Miranda Priestley sosteneva (con una tagliente ironia) che i fiori a primavera sono veramente groundbreaking noi, dal canto nostro, non possiamo di certo fare a meno di darle ragione.

I fiori sono davvero perfetti per la primavera, non possiamo negarlo!

Se anche tu sei d’accordo con noi (scusaci, Miranda) allora questa stagione della moda sarà quella perfetta per te.

Ecco i cinque accessori a fiori di cui non puoi veramente fare a meno e che tutti vorranno sfoggiare nei prossimi mesi!

Accessori a fiori per l’estate 2021: ecco cinque da non lasciarsi sfuggire

Va bene, d’accordo, lo sappiamo: i fiori ti hanno stufata. Si trovano ovunque, su vestiti, magliette e pantaloni e non ce la fai sinceramente più.

Fortunatamente, però, quello che andrà di moda nell’estate 2021 non saranno tanto i capi a fiori quanto, in realtà, gli accessori!

Se pensi di avere ancora un po’ di spazio (e d’amore) per i fiori, allora questo è l’articolo che fa per te.

Ecco quali sono i cinque accessori che sfoggeranno veramente tutti questa estate con un tema floreale e perché devi procurarteli prima degli altri!

LEGGI ANCHE –> Quale sarà il vero trend della moda per l’estate 2021? Questi cinque pezzi sono veramente hot… in tutti i sensi!

collane ed anelli : no, tranquilla, non parliamo delle “classiche” leis hawaiane (e cioè delle ghirlande di fiori che hai visto in ogni film o serie TV).

No, quest’anno torneranno di moda tutte le collanine e gli anelli di perline ed a fiori che tanto andavano quando, se hai 30 anni come chi scrive , eri giovane .

Ultimamente abbiamo visto questo trend veramente ovunque: si passa dalle collane di Bottega Veneta da più di tremila dollari a quelle che trovi nei negozietti artigianali su Etsy .

A te la scelta!



: no, tranquilla, non parliamo delle “classiche” leis hawaiane (e cioè delle ghirlande di fiori che hai visto in ogni film o serie TV). No, quest’anno torneranno di tutte le e gli di ed a che tanto andavano quando, se , . Ultimamente abbiamo visto questo trend veramente ovunque: si passa dalle collane di da di a quelle che trovi nei su . A te la scelta! cappelli: noi te lo avevamo già detto perché dovevi assolutamente comprarti un bucket hat. Se ancora non lo hai fatto, però, puoi valutare la possibilità di prenderlo a tema… floreale!

Questo tipo di cappello, infatti, andrà per la maggiore in questa caldissima estate e se lo sfoggerai con i fiori avrai sicuramente una marcia in più rispetto agli altri.

E poi guardali: non sono semplicemente adorabili?

LEGGI ANCHE –> Quali saranno le scarpe di tendenza per questa estate? Ecco cinque, insospettabili, must have

costumi : c’è bisogno di sottolinearlo? Il costume dell’estate 2021 sarà a fiori e che fiori! Chissà perché questa è una delle fantasie più gettonate per i costumi (ci starebbero bene conchiglie e pesci , non trovi?).

In ogni caso, se già non lo hai, sappi che quest’anno dovrai, a tutti i costi, usare un costume a fiori: ecco quelli più belli che abbiamo visto!

: c’è bisogno di sottolinearlo? Il sarà a fiori e che fiori! Chissà perché questa è una delle per i costumi (ci starebbero bene e , non trovi?). In ogni caso, se già non lo hai, sappi che quest’anno dovrai, a tutti i costi, usare un costume a fiori: ecco quelli più belli che abbiamo visto! pochette : e se ce lo dice Gucci , allora forse non abbiamo tutti i torti a consigliartele!

(La maison ha deciso di fare due collaborazioni importanti oltre a quella con North Face di cui ti avevamo già parlato qui: Ken Scott e Balenciaga ).

Pochette e minibag (come quelle che ti abbiamo consigliato qui) saranno ricoperte di fiori. Per questa estate, dunque, la tua borsa dovrà essere equiparabile ad un vero e proprio mazzo di fiori .

Puoi prendere ispirazione da questi due modelli!

: e se ce lo dice , allora forse non abbiamo tutti i torti a consigliartele! (La maison ha deciso di fare due collaborazioni importanti oltre a quella con di cui ti avevamo già parlato qui: e ). Pochette e minibag (come quelle che ti abbiamo consigliato qui) saranno ricoperte di fiori. Per questa estate, dunque, la tua equiparabile ad un vero e proprio di . Puoi prendere ispirazione da questi due modelli! anelli di resina: anche se l’ultima volta che ne hai visto uno lo regalavano insieme ad una copia di Cioè, preparati.

Gli anelli di resina stanno per tornare (ma noi te lo avevamo già detto qui).

Questo tipo di anello, spesso declassato a divertissement da ragazzine sarà uno dei must have della prossima stagione: assicurarselo con i fiori è, semplicemente, fondamentale!

Insomma, adesso sai perché ti servono tutti gli accessori floreali e quali saranno quelli più gettonati.

Donna (e fashionista) avvisata… mezza salvata!