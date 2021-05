Quali saranno i sandali del 2021? Scopriamo insieme i modelli di tendenza che avranno tutte e che non puoi permetterti di non comprare!

Lo sappiamo, lo sappiamo: di scarpe ne hai già decisamente troppe, non è vero?

Questo non toglie, però, che per ogni stagione ci sia un modello perfetto di scarpa che devi assolutamente avere: come possiamo fare?

Tranquilla, oggi parliamo di quei modelli di tendenza per l’estate e la primavera che sono decisamente fondamentali per i prossimi mesi.

Vediamo quelli che hai già, quelli che devi comprare e quelli che vengono direttamente dagli anni ’90 che puoi ripescare direttamente dall’armadio!

Sandali 2021 modelli di tendenza in estate ed in primavera

Siamo agli inizi di Maggio: possiamo ben dire che la stagione calda sta arrivando (e finalmente!).

Anche se ancora ci sembra difficile immaginarci in vestitino e sandali, non è mai troppo presto per iniziare ad adocchiare gli ultimi ritrovati in fatto di moda.

Abbiamo deciso, quindi, di stilare la classifica dei cinque sandali di cui hai estremamente bisogno. Fidati di noi quando ti diciamo che ti pentirai amaramente se non ne avrai almeno un paio nell’armadio!

Non preoccuparti, però: alcuni di questi modelli sono sicuramente già presenti nella tua scarpiera.

Scopriamoli tutti!

Sandali gioiello per l’estate 2021

Un grande ritorno ci aspetta per questa stagione primaverile ed estiva 2021: i sandali gioiello!

Questa tipologia di scarpa andava veramente molto di moda nei primi anni 2000 ed era considerata elegantissima ed indispensabile.

Quest’anno, quindi, torneranno sui nostri piedi le fascette tempestate di diamanti.

Dai sandali con il tacco (tipici delle cerimonie) a quelli completamente bassi, la scelta del sandalo gioiello è estremamente variegata: scatenati!

Ragnetti: il ritorno agli anni ’90

Ebbene sì, non è uno scherzo. I famosi “ragnetti” e cioè le scarpette da mare che spopolavano negli anni ’90 sono tornate… per restare!

Questi sandali in gomma, generalmente considerati il non plus ultra della scomodità saranno il massimo del fashion.

Ti abbiamo avvertita!

Puoi indossarli veramente ovunque e sfoggiare anche le combinazioni di calzini più particolari per attirare tutta l’attenzione sui tuoi piedi.

Se invece preferisci un look meno d’impatto, ricorda che puoi indossare i ragnetti senza problemi per andare al mare e per fare l’aperitivo subito dopo!

Sandali con i lacci alla caviglia

E no, non parliamo di quelli “alla schiava“, con i lacci che arrivano fino a metà polpaccio!

I sandali con i lacci che si annodano solo (e fino) alla caviglia, però, saranno una delle opzioni più ricercate in questa stagione estiva 2021.

Puoi sceglierli con un laccio particolare e che attira l’attenzione oppure in una modalità più sobria, sottile e di colori neutri.

Insomma, la scelta, ovviamente, è solo tua: non dimenticare, però, di comprarne un paio!

Flat and chunky: per essere comode ma stilose

Less is more come ci insegna anche Ambra Angiolini (qui ti abbiamo spiegato come “rubarle” il look).

Per questo motivo, quindi, tra i sandali più ricercati dell’estate 2021 ci saranno anche tutti i tipi piatti, senza tacchi particolari e “bombati“.

L’idea è quella di presentare un look sobrio ma comunque unico, con una scarpa che potrai riutilizzare più e più volte.

Non farti sfuggire l’occasione di comprare un sandalo… che finalmente potrai usare anche i prossimi anni!

Sandali 2021: quelli a punta quadrata

Fortunatamente (per te) noi ti avevamo già detto tempo fa che i sandali a punta quadrata sarebbero ritornati (e ti abbiamo anche spiegato come abbinarli).

Questa tipologia di sandalo, infatti, sarà una delle più… calpestate nell’estate 2021.

Li trovi dappertutto e prodotti in grandissime varietà: ci sono con il tacco o senza tacco, con i laccetti oppure con la fascia unita, di materiali naturali o di gomma.

Insomma, hai un’ampia scelta per abbinarle al tuo look: non puoi proprio lasciarteli sfuggire!

Adesso conosci tutti i modelli di sandali che devi avere in vista dell’estate: pronta a sfoggiare i piedi?