Cosa indossare per essere alla moda in questa estate 2021? Tra i tanti trend che stanno facendo ritorno, uno ti stupirà: ecco qual è.

No, è inutile che ci guardi a bocca spalancata: siamo più sorpresi di te!

Per quanto ci possa sembrare assurdo, la moda parla chiaro e quando parla noi dobbiamo assolutamente ascoltarla.

Ancora non hai capito di che cosa stiamo parlando?

Bene, tieniti forte e se puoi mettiti seduta (e se sei già seduta, alzati in piedi e siediti di nuovo… fidati di noi).

Il trend per la prossima stagione è procurarsi almeno un capo… in maglieria.

Ti spieghiamo noi quali devi avere (e perché!).

Moda estate 2021: perché non possiamo rinunciare ai capi in maglieria

Sentiamo già le urla di sdegno e dobbiamo ammettere che anche noi siamo tentate di lanciarne qualcuno: purtroppo, però, non possiamo di certo fare finta di niente.

La maglieria sarà il nuovo must dei prossimi mesi ed è meglio essere preparate e sapere che, volenti o nolenti, dobbiamo cominciare ad integrarlo nei nostri look.

Ora, nonostante le obiezioni più che giuste che già hai sulla punta della lingua, dobbiamo dirti una prima cosa assolutamente importante.

La maglieria non è un materiale che va bene solo d’inverno! Ecco, lo abbiamo detto e spero che ci perdonerai.

Dopotutto, se Ilary Blasi può sfoggiare un look interamente in macramè e non subire conseguenze (o quasi), noi potremo di certo sfoggiare la maglina il 15 Agosto… o no?

Ma bando alle ciance e, soprattutto, alle scuse: perché la maglieria sarà così importante per la moda dell’estate 2021?

Questo materiale, infatti, sta iniziando a fare capolino in una miriade di collezioni ed è stato pensato per diventare il nuovo, vero, must have estivo.

Certo, obietterete voi, la maglina potrebbe farvi sudare: ma con 30 gradi all’ombra (e più) cos’è che non ci farebbe sudare? Una maglietta misto poliestere della nostra catena di fast fashion preferita?

Invece i prodotti in maglieria che abbiamo visto in giro, ultimamente, sono il non plus ultra dello chic e, tra le altre cose, possono essere anche molto leggeri!

Ci sono bikini (sì, hai capito bene: ma puoi usarli solo per le foto e non per fare il bagno!), vestiti, pantaloncini, accessori e anche cardigan veri e propri.

Sì, perché in estate non fa sempre e solo caldo e se vuoi essere alla moda senza usare una felpa sopra il tuo outfit, un vestito intero di maglina può veramente aiutarti!

Ma quali sono i capi che devi assolutamente comprare? Ti guidiamo noi, non preoccuparti!

I capi knitwear da comprare per l’estate 2021: ecco cinque must have

Dire maglina, maglieria o knitwear sembra facile, vero?

(Knitwear un po’ meno per chi non parla l’inglese)

Ma quali sono i capi che devi assolutamente avere, pena l’estromissione da qualsiasi giro fashion che conti qualcosa?

Non preoccuparti: ecco i cinque elementi must have che non puoi assolutamente perderti e gli esempi che pensiamo possano aiutarti a trovare il bandolo della matassa.

(E no, non è una battuta).