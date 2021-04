Quali sono i must have da avere nell’armadio? Scopriamo cosa indossare nella primavera 2021 facendo un salto negli anni ’80.

Non fai altro che ripetere che sei nata nel periodo sbagliato? Bene, allora la primavera 2021 è quella perfetta per te.

Tantissimi trend delle decadi passate, infatti, torneranno di moda ed è bene essere preparati.

Oggi scopriamo quali sono i must have che arrivano direttamente dagli anni ’80 e che non puoi lasciarti sfuggire.

Pronta a scoprire quali sono?

Cosa indossare nella primavera 2021: ecco i cinque must have dagli anni ’80

Sì, lo sappiamo. Pensavi che non sarebbero tornati mai più e, invece, gli anni ’80 non hanno ancora smesso di influenzare il nostro stile.

Tranquilli, però: capelli cotonati e body sgambati non stanno tornando in auge o, almeno, per ora sembrano molto lontani.

(Certo, lo dicevamo anche dei jeans a vita bassa: eppure, anche loro, sono tornati).

Insomma, non ci preoccupiamo: gli anni ’80 non stanno tornando o, almeno, non del tutto.

Abbiamo trovato cinque trend di quella decade, però, che saranno attualissimi questa primavera ed estate.

Invece di comprarli nei negozi, alimentando il circuito del fast fashion (a meno che tu non voglia fare shopping su ArmadioVerde), perché non provi a vedere se hai qualcuno di questi capi nell’armadio?

giacca a vento : hai sicuramente presente di quale giacca a vento parliamo. Si tratta di quelle leggerissime che possono essere usate (se va bene) una o due volte l’anno.

Poi diventa troppo caldo o troppo freddo per indossarle.

Bene, quest’anno avranno la loro rivincita (anche se, ovviamente, sempre per poco tempo).

Il trend di questa estate e primavere le vuole il più colorate ed esuberanti possibile: non perderti l’occasione ( finalmente ) di indossare questo capo!

(Chissà quando capiterà di nuovo).

lavaggi "acidi": forse non te li ricordavi (o non volevi ricordarteli) ma i lavaggi acidi sono tornati per restare.

Questa fantasia, fatta di “macchie” e colori che sembrano “lavati” via sarà perfetta per tutti gli outfit estivi.

Puoi scegliere di comprare solo jeans “acid wash” oppure lanciarti su magliette (molto più facili da reperire ed abbinare) o accessori in tinta.

Insomma, non devi esagerare ma solo sapere che hai “bisogno” di un capo così nell’armadio per essere… estremamente cool!

(E poi, se proprio non te la senti, puoi sempre "ripiegare" sul cugino dell'acid wash: il tie&dye!)

biker da ciclista : a sdoganarli, in tempi recenti, sono state le sorelle Kardashian (le uniche vere influencer di moda, se chiedete a noi).

Tempo addietro, a portarli, era la regina della moda, Diana Spencer : di che cosa parliamo?

Ma dei calzoncini da ciclista ! Questo capo non serve solo ad evitare che si formino bozzi sotto la gonna (qui ti abbiamo dato qualche soluzione) ma diventerà un vero e proprio must have.

Quasi tutti i grandi marchi ne propongono soluzioni in diverse fantasie e colori : sono perfetti da indossare sotto magliette over-size o crop top .

Non dire che non ti avevamo avvertita!

camicia colorate a fantasia : più colorate e con fantasie assurde sono e meglio è. Le camicie saranno le vere protagoniste di questa stagione e quindi assicurati di averne tantissime a disposizione!

Scegli le fantasie che ricordano di più la serie televisiva Stranger Things e non potrai sbagliare.

Dopotutto, chi di noi non avrebbe voluto vestirsi come Eleven almeno una volta?

: più e con sono e meglio è. Le camicie saranno le vere protagoniste di questa stagione e quindi assicurati di averne tantissime a disposizione! Scegli le fantasie che ricordano di più la Stranger Things e non potrai sbagliare. Dopotutto, chi di noi non avrebbe voluto almeno una volta? colori fluo: gli altri grandi protagonisti del tuo armadio questa primavera saranno i colori fluo.

Sceglili per tutti i tuoi accessori e non essere timida: saranno loro ad attirare l’attenzione su di te!

Scarpe, bracciali, cappelli: tutto quello che può essere fluo… va usato!



Siamo sicuri che, tra genitori, zii, fratelli e fidanzati, sicuramente troverai qualcuno di questi elementi già nel tuo armadio.

Per questo motivo, quindi, preparati a sfoggiare i tuoi outfit con un tocco eighties senza spendere… neanche un euro!

Se gli anni ’80 stanno tornando (o almeno, una parte di loro si sta facendo vedere di nuovo) non possiamo di certo fermarli.

L’importante è sapere come assecondarli e cosa scegliere di indossare in autonomia.

Ora sei pronta e sai cosa aspettarti: aspettiamo solo di vedere i tuoi outfit!