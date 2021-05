Non buttare via questo cibo, anche quando è sfaldato o stantio. Scopri tutti i trucchi per riutilizzarlo bene in cucina. Diventerà l’ingrediente principale di tante ricette gustose.

In cucina non si butta via nulla (o quasi). Tranne il caso in cui un cibo è andato oppure è scaduto, c’è sempre un modo per riciclarlo. Di sicuro, almeno una volta, avrai riutilizzato degli alimenti avanzati. Capita con i dolci natalizi e pasquali, con un pan di spagna sbriciolato, con delle fette biscottate rotte, con l’acqua di cottura delle verdure e così via.

Prima di buttare qualsiasi cosa nella pattumiera, soprattutto del cibo avanzato, chiediti sempre sei puoi riutilizzarlo. Ci sono tanti piatti gustosi che nascono proprio dal riciclo creativo ai fornelli. Perché la cucina è fatta di arte, fantasia e creatività!

Gli avanzi di cibo possono avere una seconda vita e diventare ingredienti perfetti per nuove ricette, senza penalizzare gusto e proprietà organolettiche. In questo articolo vogliamo parlarti di un alimento in particolare e di come puoi riciclarlo, anche quando ti sembra solo da buttare. Ecco tutti i trucchi in cucina per un risultato strepitoso!

Non buttare questo cibo: furbizie in cucina per riciclarlo

L’elenco dei cibi avanzati da riutilizzare in cucina è molto lungo. Vogliamo parlarti di uno in particolare, molto consumato a colazione. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente del pancarrè! In commercio ci sono tante qualità: da quello classico bianco a quello integrale, passando per quello agli otto cereali e così via.

C’è chi lo consuma con la marmellata e chi con la cioccolata. Alcuni, invece, preferiscono stenderci sopra del miele. Ad ogni modo, il pancarrè è uno degli alimenti più utilizzati, sia in Italia che all’estero.

La confezione di pancarrè va chiusa bene, per mantenerlo fragrante più a lungo. Non sempre, però, facciamo attenzione. A volte prendiamo un paio di fette, le mangiamo al volo e poi riponiamo la confezione chiusa male in dispensa. E’ una cattiva abitudine! Le fette diventano stantie nel giro di poche ore.

Tieni conto che, le fette di pancarrè sono molto delicate. Si sfaldano facilmente e, quando capita, sono brutte da servire a colazione o come spuntino pomeridiano. Ma un aiuto prezioso arriva dal riciclo. Ecco qualche spunto per riutilizzare il pancarrè avanzato, sfaldato oppure stantio.

Prepara dei crostini. Si ricavano dal pancarrè stantio, tagliato a pezzetti e tostato in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva per 4-5 minuti. Sono perfetti per minestre, insalate e zuppe. In alternativa, puoi preparare anche dei crostini da friggere, preparati con una panatura di farina, uova e pan grattato.

Usa il pancarrè avanzato per fare la mozzarella in carrozza. E' una ricetta veloce e gustosa per riutilizzare il pancarrè. Passa le fette prima nella farina e poi nell'uovo, mettile una sopra l'altra con della mozzarella al centro e, infine, friggile in padella. Se vuoi, oltre alla mozzarella, puoi mettere anche del prosciutto crudo.

Ricicla le fette di pancarrè per le polpette. Devi procedere come quando usi il pane. Quindi bagna le fatte di pancarrè, strizzale bene e poi passa a sbriciolarle in una ciotola. Aggiungi poi la carne, le uova, un pizzico di sale e, se preferisci, un po' di parmigiano grattugiato. Amalgama bene il tutto e il gioco è fatto!

Con un po’ di fantasia puoi riutilizzare il pancarrè, in poche e semplici mosse. Prendi subito spunto e magari, se non l’hai mai fatto, prepara degli ottimi crostini al rosmarino, perfetti da servire con l’aperitivo.