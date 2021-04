Che vita sarebbe senza jeans? (Forse molto più comoda, ma non è questo il momento per fare queste considerazioni). Ecco i cinque jeans must have che devi avere nell’armadio!

Se per Marylin Monroe erano i diamonds ad essere i migliori amici di una ragazza, noi oggi ci sentiamo di affermare che, invece, lo sono i jeans!

(Ok, va bene, non esageriamo: un diamante è sempre un’ottima scelta ma di certo non puoi comprarlo con un click sulla home del tuo sito preferito).

Se lo shopping a carati ancora non fa per te, consoliamoci con cinque modelli di jeans che devi avere assolutamente nell’armadio.

Quanti ne hai già (e quanti ti mancano?)

Jeans must have: ecco i cinque modelli basilari per la primavera e l’estate 2021

Cosa faremmo senza i jeans?

(Molto probabilmente indosseremmo solo pantaloni comodi e per noi sarebbe la fine).

Scherzi a parte, questo capo è uno di quelli che indossiamo senza conoscerne (molto spesso) la storia e le potenzialità.

Nati come un capo da lavoratori (e sì, sono stati prodotti in massa per la prima volta dal signor Levi Strauss… l’inventore dei Levis), sono diventati improvvisamente il non plus ultra del mondo della moda.

Impossibile immaginare il nostro armadio senza un buon capo in denim e per quanto la quarantena e la pandemia abbiano sdoganato la tuta (qui vi abbiamo dato cinque idee per sfoggiarla fuori di casa) è arrivata l’ora di scoprire quali sono i modelli che non puoi ignorare.

Ecco i cinque jeans must have della primavera ed estate 2021:

patchwork : toppe, toppe ed ancora toppe ! No, non quelle che tua mamma usava per ripararti i pantaloni quando, alle elementari, avevi imparato a fare le “scivolate” ma proprio un modello ben definito.

Sono i jeans patchwork quelli che conquisteranno l’estate 2021 ! Puoi comprarli del modello classico che ti abbiamo proposto in foto (sono di Stradivarius e li trovi cliccando qui) oppure cercare colori differenti per un effetto veramente particolare ed unico.

colori naturali: se le fantasie non ti piacciono ed il classico colore dei jeans ti ha stufato (eresia!), non preoccuparti.

Puoi sempre sfoggiare un paio di jeans in… colori naturali!

Come ci insegnano le sfilate delle grandi case di moda, infatti, i colori della natura saranno i preferiti dalle It Girl.

Questo paio color beige chiaro è di H&M e lo trovi cliccando qui sul loro sito: è semplicemente perfetto!

Puoi spaziare dal beige al panna, dal verde chiaro al marrone: insomma, la scelta è solo tua!

baggy e a gamba dritta: con l’arrivo del 2021, tutti i Millennials sono approdati anche ai fatidici 30 (a proposito, se sei ancora single ti abbiamo spiegato il perché qui). Insomma, se sei nato negli anni ’90 non bastava l’arrivo dei trenta ed il ritorno dei jeans a vita bassa: ci si mette anche la Generation Z a dirci che gli skinny jeans non vanno più di moda!

Ecco, quindi, che per la prossima stagione ti consigliamo di mettere le mani su un paio di jeans baggy e a gamba dritta. Quelli che sfoggia Bella Hadid nella foto qui sotto potrebbero essere troppo particolari e costosi per noi ma non sono di certo gli unici in circolazione!

Ti basterà scrivere “baggy jeans” su qualsiasi motore di ricerca per trovare tantissime opzioni!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid)

a zampa o flared : per fortuna noi te lo avevamo già detto qui. I jeans flared saranno un must di questa estate, insieme anche a quelli a zampa!

Il ritorno delle zampe larghe si inserisce alla perfezione con le vibe hanni ’70 da cui ultimamente ci stiamo lasciando aspirare.

Questi jeans sono perfetti per indossare il denim senza risultare “ noiosi “.

Noi ti consigliamo questo paio di Bershka , che trovi sul sito di Zalando cliccando qui: sono a zampa e perfetti per tutti i tipi di fisico!

la vita a sacchetto: anche se il nome sembra poco entusiasmante, questi jeans stanno già andando per la maggiore.

Devi assolutamente averli anche tu! Si tratta del paio con la chiusura “morbida“: quelli che ti abbiamo proposto noi sono di Missguided e li trovi sul sito di Zalando cliccando qui.

Inutile dirti che sono un vero e proprio must have, perfetti con crop top e magliettine estive, oltre che… estremamente comodi!

Pronta per un’estate… in denim?

Adesso hai tutti gli strumenti (ed i jeans) per darti da fare: aspettiamo solo di vedere gli outfit bellissimi che comporrai!