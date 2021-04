Perché gli uomini amano le donne minute?

Spesso vediamo altissimi fusti che si accompagnano con donne minute, scopri il motivo per il quale gli uomini prediligono le donne piccoline.

Gli uomini hanno dimostrato di non essere affatto indifferenti al fascino della donna di piccola statura tanto da aver ispirato il famoso proverbio: “Nella botte piccola c’è il vino buono”. Il motivo di questa preferenza potrebbe avere una base scientifica secondo quanto emerge da questo studio.

Perché gli uomini preferiscono le donne piccoline?

Le donne piccole e minute hanno un grande potenziale di seduzione. Gli uomini sono istintivamente attratti da una donna più piccola di loro e la ragione potrebbe sorprenderti.

Ad indagare sulla questione con l’obiettivo di fornire una motivazione plausibile alla base di questa ovvia preferenza ci ha pensato il Dott. William Brown autore di uno studio condotto con la Brunel University, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences.

Questo studio dimostra che le donne con una struttura corporea minuta come Marilyn Monroe o Scarlett Johansson rappresentano la corporatura ideale per molti uomini.

Se la donna minuta possiede anche un seno generoso ed una vita sottile e nel complesso la sua figura risulta armoniosa, allora non possiede rivali e gioca in grandissimo vantaggio. Una donna minuta con una figura armoniosa ha spalle abbastanza larghe e gambe lunghe e in termini di cifre, diciamo che è mediamente alta 160-165 centimetri e pesa 63 chili.

Solitamente gli uomini scelgono donne più basse di loro perché nell’immaginario collettivo l’uomo dovrebbe essere la figura forte chiamato a proteggere la figura esile della donna, le coppie nelle quali la donna è vistosamente più alta dell’uomo spesso vengono ridicolizzate, per una ragione molto semplice, perché è più comune vedere la coppia in cui l’uomo è più alto che il contrario. Per un uomo dunque la statura della donna può essere fonte di imbarazzo.

Ovviamente non è sempre così, ci sono anche molti uomini che preferiscono donne alte ma generalmente la motivazione romantica alla base di questa scelta è che tutto ciò che è piccolino viene percepito come carino e le bamboline stimolano l’ istinto protettivo dell’uomo.

Un’altra motivazione ha una ragione sessuale. La ragazza esile fa sentire l’uomo più virile e dominante nel contesto intimo inoltre con una donna minuta si possono esplorare più posizioni sessuali perché sono più leggere.

Care donne minute, dopo avervi elencato il vostro potenziale di seduzione vi ricordiamo che l’aspetto fisico non è tutto, anche il carattere di una donna è una componente importante ai fini della conquista del cuore di un uomo, ma pur non essendo tutto, l’aspetto fisico è pur sempre un buon asso nella manica e per mettere in luce il vostro aspetto vi spieghiamo come fare a valorizzare il vostro fisico.

Innanzitutto SI ai tacchi alti che slanciano moltissimo la vostra figura.

Se sei al di sotto di 165 cm meglio evitare i bermuda perché questa lunghezza non slancia le gambe, piuttosto indossa pantaloni più corti, gonnelline e vestitini che nel tuo caso non ti faranno apparire volgare ma faranno sembrare le gambe più lunghe.

Non dimenticare la borsa che valorizza la tua silhouette, meglio se non eccessivamente grande.

Si anche a tutto ciò che conferisce verticalità al tuo outfit come giacche o cardigan aperti che faranno apparire la tua corporatura più snella!