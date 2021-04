Antonio Spinalbese sta per diventare papà per la prima volta della piccola Luna Marie, insieme a Belen Rodriguez. Ecco la dedica davvero speciale per la bambina.

Antonio Spinalbese compagno di Belen Rodriguez è pronto a diventare papà per la prima volta della splendida Luna Marie. Il giovane 26enne non ha mai nascosto di essere perdutamente innamorato della compagna argentina, dedicandole tanti post romantici e dichiarazioni d’amore sui suoi social. Ma presto ci sarà un’altra donna pronta a toccare il suo cuore e farlo innamorare perdutamente: Luna Marie.

Antonio, da quando ha conosciuto Belen, che ricordiamo è avvenuto nel salone di un famoso hairstylist italiano si è aperto al mondo dei social, licenziandosi dal posto di lavoro per intraprendere una carriera diversa. Ed ha difatti iniziato ad utilizzare il suo profilo Instagram per gridare a tutti il suo amore per la showgirl argentina.

Dopo essere apparso nelle storie della Rodriguez intento a baciarle il pancino, Spinalbese ha voluto condividere alcune storie per celebrare il suo amore per l’argentina. Recentemente però si è lasciato andare anche ad altre dichiarazioni d’amore: stavolta per la sua piccolina in arrivo. Vediamo insieme cos’ha scritto.

Antonio Spinalbese: “e sentirai la mia mancanza, guarda la luna…”

Antonio Spinalbese è sempre più innamorato della sua bambina e non vede l’ora di vederla. Secondo quanto si sa, la piccola Luna Marie, la bambina che sta aspettando con Belen Rodriguez dovrebbe nascere agli inizi di luglio.

In questo post su Instagram in cui pubblica la foto di una luna in un cielo notturno e dal nero intenso scrive:

“lungo la tua strada passerai tante notti lontana da me, se sentirai la mia mancanza, guarda la luna…io la starò guardando insieme a te. Per te”

Una bellissima dedica da papà innamorato che ha collezionato molti commenti e quasi 10 mila like.

Ma non è sicuramente la prima dedica che il ragazzo fa nei confronti della bimba in arrivo. Da quando è stata annunciata e ufficializzata la gravidanza e l’arrivo della cicogna, Antonio aveva già condiviso altri post di trepida e dolce attesa della sua piccolina: “Ancor prima di nascere sei già la mia vita“, ha scritto Antonino Spinalbese a corredo di uno scatto in bianco e nero dell’ombra della sua mano.

