I look con i pantaloni sportivi sono tutti troppo simili e di certo non sono adatti per uscire? Assolutamente no: ecco come abbinare i pantaloni della tuta per creare tanti stili differenti!

Una tendenza del 2021 è reinterpretare lo stile sporty con un tocco di glamour e di eleganza che, ovviamente, non fanno certo rimpiangere la comodità.

I nuovi modelli di pantaloni sportivi, infatti, sembrano prestarsi perfettamente a essere declinati in ogni possibile stile grazie ad abbinamenti tanto improbabili quanto riusciti.

Chi ha sempre pensato che un paio di tacchi non avrebbero mai potuto andare sotto un pantalone di acetato o che un bellissimo cappotto dal taglio militare sarebbe stato rovinato dal pezzo inferiore di una tuta, dovrà necessariamente ricredersi.

Pantaloni sportivi in tutte le salse: 5 look diversi

Prima di cominciare a pensare come abbinare i pantaloni sportivi, è bene mettersi nell’ordine di idee che l’obiettivo è indossare la tuta senza apparire sciatte e trasandate, quindi equilibrando la comodità dei pantaloni sportivi con l’eleganza di accessori raffinati ma soprattutto scelti con grande attenzione in maniera da esaltare i punti forti dei pantaloni sportivi senza mortificarli.

Look Basic Sporty Chic

Per creare un look sporty chic non è necessario complicarsi troppo la vita. Il trucco sta tutto nell’abbinare colori e volumi con intelligenza aggiungendo un dettaglio elegante e inaspettato.

In questo caso, a un semplicissimo abbinamento composto da un paio di pantaloni sportivi, da una t-shirt bianca e da un top sovrapposto a contrasto, sono stati abbinati sandali dai tacchi vertiginosi e un paio di occhiali da vera diva.

Il contrasto di stili è evidente, ma il look è reso armonioso dalla scelta di due soli colori che si ripetono e si alternano in ogni elemento. Più semplice di così?!

Look Navy

Il look navy si ispira a tutta l’estetica delle uniformi e dei colori tipici della marina militare. Si tratta in genere di capi bianchi, blu scuro e rosso. I capispalla sono in genere a doppiopetto e molto sagomati, in maniera da dare alla figura un aspetto ordinato e rigoroso.

Com’è possibile c he un capospalla navy si abbini in maniera accettabile a un paio di pantaloni sportivi? È una magia che è riuscita a fare Victoria Beckham, che ha infilato sotto al lungo cappotto blu un paio di pantaloni sportivi dello stesso colore e ha richiamato in bianco della blusa con il bianco delle sneakers.

In questo caso quindi il contrasto nasce tra il carattere sportivo di pantaloni e scarpe e il carattere elegante, minimal e rigoroso del cappotto in stile militare abbinato a una blusa molto neutra ed elegante, che serve soltanto a fare da collante tra tutti gli elementi del look. Gli occhiali? Una nota di puro glamour in pieno stile Posh Spice.

Look Super Chic

Chi ha detto che le tute debbano necessariamente rendere la figura goffa e poco elegante? Una delle tendenze principali dell’ultimo anno è infatti uno stile super elegante in tuta, che ricrea l’effetto twin set puntando su colori pastello estremamente raffinati e linee rigorose.

Non si può non sentire un richiamo all’alta moda in un completo del genere: le due taschine sul petto della giacca fanno molto Chanel e la linea perfetta ed elegante dei pantaloni non ha nulla da invidiare a un pantalone a sigaretta che non sfigurerà mai su qualunque passerella.

In questo caso, data l’eleganza complessiva del completo sportivo, non è necessario inerpicarsi su un paio di tacchi per sentirsi perfette. Via libera alle sneakers e ad accessori vistosi, come la borsa dorata e gli occhiali multicolor.

Si tratta di un outfit perfetto per le donne che non si sentono più ragazze, che non vogliono assolutamente rinunciare alla comodità e, ovviamente, nemmeno all’eleganza.

Look Romantico

Si possono usare i pantaloni sportivi per creare un look romantico? Anche in questo caso la risposta è: assolutamente sì. Il segreto sta nel lasciare a casa tacchi e sneakers per infilarsi in un paio di romanticissime ballerine.

In questo caso sarà fondamentale scegliere un paio di pantaloni stretti alla caviglia o comunque dal volume moderato, per evitare di calpestare l’orlo inferiore.

La parte superiore in questo caso richiama il lato romantico del look espresso dalle scarpe basse e un po’ infantili: una blusa morbida, un po’ lunga e stretta in vita da una cinturina è perfetta per creare volumi scivolati ed eleganti, che trasformano in pantaloni sportivi in un complemento perfetto per un look quasi d’altri tempi.

Look a contrasto

Se Victoria Beckham ha mostrato come sia possibile letteralmente far “sparire” i pantaloni sportivi sotto un cappotto che quasi li ingloba, c’è una tendenza completamente opposta da tenere in considerazione: creare un look in cui i pantaloni sportivi sono il vero hero piece dell’outfit, cioè il capo che attira tutta l’attenzione.

Come si fa? L’idea in questo caso è di giocare sul contrasto di colori e non soltanto sul contrasto degli stili.

Scegliere un paio di pantaloni da tuta dal colore sgargiante farà sì che l’occhio lo noti immediatamente. Tutto il resto dell’outfit dev’essere realizzato in maniera da circondare ed esaltare i pantaloni, puntando su colori neutri e volumi morbidi.

Inutile negare che il pericolo nascosto nello scegliere questo stile sta nel fatto che si potrebbe dare l’impressione “mi sono vestita al buio”: si tratta di una scelta coraggiosa che si potranno permettere soltanto le donne molto sicure di se stesse ma soprattutto del proprio senso dello stile. Pronte per la sfida?