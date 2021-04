Dopo Chiara Ferragni anche Belen Rodriguez lancerà la sua linea di abbigliamento per bambini in collaborazione con un noto brand.

Belen Rodriguez segue le orme di Chiara Ferragni (da poco diventata mamma di Vittoria) in vista della nascita della piccola Luna Marie, la figlia in arrivo con il compagno Antonino Spinalbese, ha stretto ufficialmente una partnership con Orginal Marines.

La modella argentina collaborerà con il noto brand creando una linea di abbigliamento per bambini.

Dunque in veste di stilista Belen Rodriguez sta disegnando una linea baby che uscirà il prossimo luglio e che si protrarrà per la stagione 2021/2022 in cui Belen poserà insieme alla bambina.

Vediamo qualche dettaglio in più.

Collezioni baby firmati da Belen Rodriguez

Belen Rodriguez non sta più nella pelle di questo nuovo progetto e pubblica sui suoi social, in particolare nelle Instagram Stories alcuni scatti ritraenti la nuova collezione. A destare l’attenzione è l’immagine di un abitino con la scollatura a V sulle spalle a stampa floreale, con colori tenui e caldi, indossato da una bimba.

Dalla palette pubblicata nelle stories successive sembrerebbe che le foto rispecchino la nuance di colori e texture riproposte. La peculiarità della collezione risiede nella scelta dei materiali, la capsule collection Belen è infatti realizzata con cotoni non trattati e biologici, da zero a nove mesi prevede anche tutine per neonati.

Sarà in vendita dal 18 luglio in tutti i 600 punti vendita del noto marchio. E’ previsto, inoltre, pure un cofanetto regalo che racchiuderà un pagliaccetto, tre tutine e una gruccia a forma di luna per appendere i capi.

Insomma dopo Chiara Ferragni che ha annunciato la collezione bambini, dopo il parto anche Belen Rodriguez seguirà le stesse orme. Per il momento Belen sembra aver un gran da fare tra la scelta di stoffe, fantasie e colori per abitini, camicette e pantaloni, con cui il brand made in Italy si è sempre distinto, puntando su un rapporto qualità prezzo quasi unico nel settore.