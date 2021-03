Belen Rodriguez aspetta Luna Marie: nuove foto con il pancione

Belen Rodriguez è in dolce attesa per la seconda volta. In estate nascerà Luna Marie, la showgirl argentina racconta gli sviluppi della gravidanza.

Belen Rodriguez si prepara a vivere una seconda esperienza di maternità. In estate arriverà Luna Marie, bambina frutto della relazione fra la showgirl argentina e il parrucchiere Antonio Spinalbese. Nonostante la differenza d’età, 34 anni lei e 25 lui, è arrivata la novità tanto attesa: gravidanza non semplice perché – come racconta la stessa showgirl argentina – arriva dopo un aborto. “Ero rimasta incinta per sbaglio, quando l’abbiamo scoperto io e Antonio eravamo basiti, ma dopo la perdita, che ci ha fatto stare malissimo, abbiamo capito quanto in realtà desiderassimo un figlio. Siamo molto innamorati”. Un mese più tardi la certezza di una nuova gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez, dolce attesa fra coccole e certezze: le foto social

Dopo Santiago, avuto dalla precedente relazione con il ballerino e conduttore Stefano De Martino, l’argentina è pronta a fare il bis: “Stavolta sono più consapevole, la prima volta era tutto nuovo e inedito. Ora sono più tranquilla, so già quello che mi aspetta. Non sono una di quelle madri che ‘vede la luce’. La gravidanza la vivo in maniera non semplice: il cambiamento fisico incide parecchio, non vedo l’ora di partorire”, ha confessato la showgirl. Belen, inoltre, può contare sul supporto della sua dolce metà. Il rapporto con il giovane Spinalbese è solido e pronto ad affrontare nuovi step. Tanto è vero che la coppia si mostra spesso insieme in scatti congiunti, fra passione e quotidianità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

I fan hanno accolto questa importante novità con emozioni diverse: i follower sono divisi tra felicità e sgomento. C’è, infatti, chi avrebbe preferito continuare a vedere la coppia felice senza aggiungere un fiocco rosa. A detta di alcuni è ancora troppo presto, ma l’amore non ha età, né tantomeno scadenze. Belen Rodriguez è pronta a vivere questa nuova fase della propria vita, accogliendo un’altra creatura con tutto il proprio amore e la propria disponibilità. In barba al dissenso e agli ostacoli che non mancheranno neppure stavolta.