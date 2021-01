Belen è incinta: la showgirl aspetta un figlio da Antonio Spinalbese

Scoop dell’ultima ora: Belen Rodriguez la showgirl e conduttrice argentina secondo fonti certe sarebbe incinta del fidanzato e compagno, Antonio Spinalbese.

Secondo quanto riportato dalla rivista di gossip “Novella 2000”, Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa di un nuovo bambino. A quanto pare la showgirl e conduttrice argentina aspetterebbe un figlio dall’attuale compagno, Antonio Spinalbese.

Confermando i rumour riguardo al desiderio di mettere su famiglia della coppia, Antonio e Belen potrebbero diventare presto genitori e attendere con grande gioia il nuovo arrivato.

Secondo quanto riportato inoltre, Belen sarebbe già al terzo mese di gravidanza e i due starebbero già organizzando tutto in vista del grande annuncio.

Belen e Antonio: un fratellino in arrivo per Santiago

La famiglia della Rodriguez si allarga e se Belen fosse davvero in attesa del suo secondo figlio è comunque ancora presto per dire se sarà maschio o femmina.

La felicità per la showgirl è arrivata improvvisamente nella sua vita, nello stesso modo in cui lei e Antonio Spinalbese si sono innamorati, improvvisamente. Sempre ammesso e non concesso che il bebè sia concretamente in arrivo, vorrebbe dire che con Spinalbese la showgirl argentina ed ex moglie di Stefano De Martino ha bruciato tutte le tappe, concependo dopo più o meno un mese dall’inizio della relazione.

Il legame tra Belen e l’hairstylist pareva essere inizialmente uno di quei flirt destinati a consumarsi in fretta e invece… è in arrivo un figlio per la nuova coppia, frutto della passione e di un grande amore nato per caso e che, invece, è diventato qualcosa di più.

Oggi la Rodriguez e Antonino sono diventati inseparabili. Inoltre lui è già entrato nella family dell’argentina come testimoniato dalle ferie natalizie che ha passato con il clan Rodriguez capeggiato da mamma Veronica e papà Gustavo, e arricchito da Cecilia, Jeremias e rispettivi compagni. Ma anche Belen è stata presentata alla famiglia Spinalbese.

Chissà quale sarà la reazione di Santiago per l’arrivo di un fratellino/sorellina.