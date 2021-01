Belen Rodriguez, Stefano De Martino ammette: “Ora stiamo bene”

Belen Rodriguez ed è tornata ad essere la protagonista di recenti dichiarazioni di Stefano De Martino, rilasciate sul settimanale Chi. che hanno spiazzato tutti i loro affezionati fan.

Belen Rodriguez non ha di certo bisogno di presentazioni. In quanto, oltre ad una solida carriera nel mondo dello spettacolo, è stata la protagonista indiscussa della cronaca rosa dello scorso anno. Da quando la bella modella argentina ha annunciato la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, dopo il ritorno di fiamma che aveva entusiasmato il pubblico, e i successivi flirt, non si è fatto altro che parlare di loro.

In particolar modo perché pare che non fossero rimasti poi in così buoni rapporti. Basti anche soltanto pensare al famoso incontro in aeroporto, dove la Rodriguez corre via senza salutare De Martino che si trovava di fronte a lei. Ora, nonostante abbiano avuto i loro problemi, i due sembrerebbero aver risolto ogni cosa. Attenzione: non hanno deciso di tornare insieme, anche perché lei sta facendo sul serio con Antonino Spinalbese, ma avrebbero ripreso ad avere un rapporto civile per il bene del piccolo Santiago.

Intervistato dal settimanale Chi, è stato il conduttore di Stasera tutto è possibile a raccontare tutta la verità, confidando anche che non fine la fine del suo matrimonio come un vero e proprio fallimento.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: il loro rapporto dopo la rottura

Stefano De Martino, recentemente intervistato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha parlato della fine del suo matrimonio con Belen, ammettendo che ora sono riusciti ad istaurare un ottimo rapporto tra loro e che non vede la fine del loro matrimonio come una sorta di fallimento in quanto insieme sono riusciti a creare qualcosa di bellissimo: il loro bambino.

“In realtà non ritengo che la fine del nostro matrimonio debba essere percepito come una sorta di fallimento” ha confidato il ballerino, che è pronto a tornare in televisione. “Sono del parere che da quando un’unione finisce ed ha portato qualcosa di bello come un figlio non è mai qualcosa di negativo” ha spiegato ai microfoni di Signorini. “Ora io e Belen stiamo bene“ ha rassicurato De Martino. “Ci stiamo impegnando affinché le cose possano andare per il meglio” ha concluso, ammettendo che si stanno dando da fare per garantire al piccolo Santiago una certa serenità all’interno della sua famiglia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nonostante non formino più una coppia a livello sentimentale, sono sempre una famiglia e non dimenticano che la loro priorità in assoluta resta sempre il loro figlio, che amano più di ogni altra cosa.

Stefano e Belen ci hanno provato e riprovato, ma la vita sembrerebbe averli divisi ancora una volta, ma nonostante tutto resto l’amore per il loro bambino. Anche se c’è chi spera sempre in un loro ritorno di fiamma, il terzo, che sembrerebbe essere ben lontano dalla realtà dei fatti.