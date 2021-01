Pierpaolo Pretelli: l’ex Ariadna non le manda a dire e punge Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano a far discutere. A parlare questa volta è Ariadna Romero, l’ex di lui, che intervistata da Novella 2000 non le manda di certo a dire.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, inutile negarlo, da quando hanno scelto di dare vita alla loro conoscenza all’interno del Grande Fratello Vip hanno perso numerosi consensi tra il pubblico del piccolo schermo, nonostante ci sia una buona fetta di pubblico che crede nel loro reale sentimento, in quanto sospettano che il tutto sia stato fatto soltanto a favore delle telecamere, mentre c’è chi invece preferiva vedere l’ex velino con Elisabetta Gregoraci. I due, infatti, durate l’inizio dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia avevano iniziato la loro amicizia speciale, ma ora sembrano essere due mondi completamente diversi.

A dispiacersi di questa lontananza però non sono soltanto i fan del programma, ma anche alcuni persone vicine al concorrente. Tant’è che la madre lo ha rivelato in diretta durante lo speciale di Capodanno. Ora a rompere il silenzio è l’ex di lui, Ariadna Romero che, tra le pagine di Novella 2000, ha rivelato di preferire anche lei la Gregoraci, pungendo un la bella modella persiana, su cui non sono mancati i commenti della madre di lei Fariba.

“Non ho mai avuto modo di poter conoscere Elisabetta, ma sono del parere che sia riuscita a tirare fuori il meglio di Pierpaolo“ ha dichiarato Ariadna, tra le pagine del settimanale diretto da Roberto Alessi. “Giulia la conosco, invece, ha un’altra età. Credo sia una bella ragazza” ha aggiunto. “Certo, avendo io un figlio se penso alla donna della sua vita…” ha poi proseguito esprimendo la sua preferenza. “Io con Elisabetta ero felice!” ha ammesso, facendo intendere che con la conoscenza con Giulia non è poi così tranquilla come lo era fino a qualche tempo fa. “Credo le manchi l’esperienza per questo motivo non ha preso alcune accortezze” ha poi spiegato. “Certo, questo non vuol dire che lei non vada bene, ma certe decisioni spettano soltanto a Pierpaolo non a me” ha precisato, affermando poi che certe scelte non la riguardano a meno che non si tramuti in qualcosa di importante, visto che lei e Pretelli hanno un figlio.

“Lui ha 30 anni e prima di prendere parte al programma ha avuto qualche flirt, così come li ho avuti io, e credo sia del tutto normale. Questa, o qualsiasi altra, relazione quando diventerà qualcosa di formale allora comprenderà anche me visto che sono la madre di suo figlio se vorrà presentare la sua compagna a Leonardo” ha precisato. “Ma ripeto è una sua decisione scegliere con chi stare. Qualsiasi cosa voglia fare, io rispetterò la sua volontà” ha concluso Ariadna Romero su Pierpaolo e Giulia.

Ariadna Romero, la confessione su Pierpaolo Pretelli spiazza: “Lo ha fatto per noi”

Ariadna Romero, durante il corso dell’intervista, ha anche replicato di fronte alle affermazioni della famiglia di Pierpaolo Pretelli che gli hanno consigliato di darsi una regolata durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. In quanto si starebbe lasciando fin troppo andare ai piaceri della carne insieme alla Salemi, ricordandogli che a casa ha un figlio che guarda ogni cosa lui fa sotto l’occhio indiscreto delle telecamere.

“Nostro figlio ha soltanto 3. Segue il papà al GF Vip, ma non h24” ha spiegato. “Sta anche nella mia intelligenza mettergli ogni tanto i cartoni animati, altrimenti sarei una persona cattiva” ha aggiunto, chiarendo che il piccolo Leonardo è assolutamente tranquillo per quanto riguarda l’esperienza di suo padre nel programma. Anche se Selvaggia Roma ha insinuato il dubbio sulla famiglia di lui.

In molti però, nonostante le varie fazioni, ricordano anche quando fino a poco tempo fa l’ex velino moro pensava a lei, affermando di avere ancora dubbi sulla fine del loro rapporto e per questo motivo ci si chiedeva se fosse mai possibile, o almeno prima dell’inizio della conoscenza con Giulia Salemi, di un possibile ritorno di fiamma tra loro due. Ariadna, senza troppi giri di parole, ha risposto a questa curiosità, rivelando che questo purtroppo è molto lontano dalla realtà dei fatti.

“Ho già risposto con molta onestà a questa domanda che mi era già stata chiesta” ha spiegato, facendo riferimento anche al motivo della loro rottura. “Certo, i momenti di crisi in una relazione capitano in tutti le coppie, ma se a quest’ora non ci fossero stati probabilmente staremmo ancora insieme. Lui non è affatto una cattiva persona, semplicemente a volte è un po’ ingenuo come ragazzo” ha poi confidato. “Io a volte lo percepisco un po’ come un elefante” ha aggiunto. “Lui è grande, ma al tempo stesso buono e dolce, ma emotivamente ingombrante” ha spiegato. “Essendo un animale grande, l’elefante, qualche fiore finisce con il calpestarlo prima o poi con la forza che si ritrova, ma non se ne rende nemmeno conto“ ha continuato.

“Quando ancora formavano una coppia, io spesso e volentieri nemmeno riuscivo ad arrabbiarmi con lui” ha ammesso per poi svelare un retroscena sulla partecipazione di lui a Uomini e Donne. “Quando ha preso parte al programma nel ruolo di corteggiatore eravamo ancora legati dal nostro amore, ma riconosco che in quei momenti ci si fanno anche dei dispetti. Dopo di tutto anche io gli facevo credere cose che non corrispondevano alla verità dei fatti, ma ora questo riguarda il passato e non conta più” ha raccontato per poi svelare al grande pubblico i sacrifici fatti da lui per garantire una certa stabilità alla sua famiglia.

“Quando ero incinta di nostro figlio non potevo lavorare e per questo motivo lui per garantirci una stabilità in più, dopo la fine dell’esperienza a Striscia La Notizia, ha iniziato a lavorare come cameriere” ha svelato. “Ora lui non sarà contento di quello che sto raccontando, ma dovrebbe esserlo” ha chiarito. “Si è ritrovato a servire ai tavoli le persone che prima lo seguivano da casa tutte le sere” ha spiegato facendogli onore. “Lì è stato un uomo e quando poi tornava a casa gli facevo sempre trovare qualcosa per fargli capire quanto io e il bambino lo amavamo, anzi che lo amiamo” ha concluso Ariadna Romero su Pierpaolo Pretelli.

Ariadna Romero, ex di Pierpaolo ha svelato qualche retroscena in più sul passato del concorrente di Alfonso Signorini. Passato di cui il pubblico forse non era a conoscenza e che forse grazie a questo riuscirà a vederlo sotto una luce un po’ diversa. Anche se non tutti hanno apprezzato che lei abbia scelto di svelare la sua preferenza tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, tra l’altro tra loro è spuntato anche l’avvocato.