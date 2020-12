Belen Rodriguez e Antonino fanno sul serio? Il gesto di lei non lascia dubbi

Il Natale è ormai alle porte ed anche la famiglia Rodriguez è pronta a trascorrere le consuete seppur diverse per quest’anno, feste natalizie. Belen avrà portato il nuovo fidanzato?

La pandemia e le restrizioni non fermano la famiglia Rodriguez. Difatti Belen, Cecilia e Jeremias sono pronti a trascorrere, insieme a Santiago le feste natalizie sulla neve vivendo una vacanza da sogno fra le alture della Val di Sole.

Si tratta sicuramente del solo l’inizio, ma la showgirl è già al settimo cielo e se la gode raccontando con stories, reels e post su Instagram questi momenti di unione e commozione familiare.

Insomma la famiglia Rodriguez si trova al completo a partire dai genitori della showgirl argentina: Veronica e Gustavo, il fratello Jeremias insieme alla sua amata Deborah Togni, Cecilia e Ignazio e Belen?

Belen sembrerebbe aver portato con sé il fidanzato Antonio Spinalbese che se la gode insieme all’intera famiglia Rodriguez e al piccolo Santiago. Quindi Belen sembrerebbe fare sul serio. Ma scopriamo qualcosa in più.

Belen insieme ad Antonio e alla sua famiglia: è ufficiale

Belen appare appassionata negli scatti insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, assaporando ogni attimo trascorso con il figlio Santiago, ormai complice con l’hair stylist 25enne, la sorella Cecilia, accompagnata dall’inseparabile Ignazio Moser, il fratello Jeremias, insieme alla sua Deborah Togni, e i genitori Veronica e Gustavo.

Uno scenario magico e sublime che fa da cornice all’unione familiare. L’allegra comitiva èsi trova nel paesaggio imponente delle Dolomiti. Più precisamente in Val di Sole, in Trentino. Così al mattino presto ci si alza, si lascia il confortevolissimo chalet di 65 metri quadri che ognuno di loro occupa con il proprio ‘congiunto’ e ci si ritrova per una sana e gustosa colazione. Insomma, un occasione magica e un momento “felice” da trascorrere con le persone più amate in questo periodo di grandi disagi, difficoltà e lontananze.