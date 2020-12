Tommaso Zorzi imita Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip. Massimiliano non ci sta e sbotta su Instagram.

Sempre news e novità al Grande Fratello, tra scoop, litigi, riappacificazioni e frecciatine a go go. Durante la colazione, Tommaso Zorzi ha fatto una grandissima imitazione di Massimiliano Morra, spiegando (ancora una volta) il motivo per cui non andava d’accordo con lui dentro la casa.

Tra gente che viene e gente che va, nuovi ingressi in casa e nuove squalifiche Tommaso Zorzi nella Casa del GF Vip ha avuto modo di conoscere numerosi nuovi inquilini, con alcuni come Francesco Oppini ha stresso solide amicizie con altri, invece, solidi battibecchi.

Tra questi battibecchi, nel corso delle giornate dentro la casa più spiata d’Italia, Tommaso ha avuto modo di conoscere anche l’attore Massimiliano Morra (uscito ormai da diverse settimane). Tra l’influencer e l’attore non è mai scattato quel fatidico feeling e spesso i due si sono trovati a battibeccare e litigare. Ciò che non ha mai gradito Zorzi è il fatto che, a suo dire, Morra non prenda mai una posizione quando deve e resta sempre molto enigmatico nell’esprimere i concetti.

L’imitazione di Tommaso su Massimiliano non è stata certamente gradita da quest’ultimo che ha prontamente replicato sui suoi profili social. Leggiamo cos’ha detto.

Massimiliano Morra sbotta su Instagram e attacca Tommaso Zorzi

A colazione Tommaso Zorzi si è trovato a chiacchierare con i suoi compagni d’avventura di Massimiliano Morra. Non ha solo imitato l’ex coinquilino, ma ha continuato a ribadire il suo punto di vista ai nuovi arrivati:

“Mandavano le clip e lui lì faceva delle cose. Non era soggettivo, un filmato non può esserlo. Tu vedi quello che succede. Eravamo in puntata e mandano un filmato dove lui dice a me una cosa, a Rosalinda un’altra e Dayane un’altra ancora” ha raccontato Tommaso.

Zorzi ha aggiunto ancora: “A quel punto gli ho detto ‘Vedi Massimiliano? E lui mi fa ‘E no Tommy, perché io ci ho riflettuto’. Lì ho detto ma come? Il tutto nel giro di 5 minuti. E lui continuava ‘E Tommà si può o no cambiare idea nella vita?’ Io gli ho detto che certamente si può cambiare idea, però così. Continuava a rimarcarmi che si doveva fare sempre ciò che volevo io. Oppure ti diceva che gli andava così. Mi faceva uscire pazzo!”.

Dopo le parole di Tommaso Zorzi, Massimiliano Morra ha voluto dire la sua attraverso il suo profilo di Instagram. Accusato spesso di non prendere una posizione, l’attore stavolta è stato molto chiaro. L’ex gieffino non sembra aver gradito la parodia dell’influencer: “Imita anche” ha scritto Morra, aggiungendo l’emoticon del pagliaccio.

A seguire Morra ha aggiunto dell’altro: “Pensa ai tuoi continui ribaltamenti nei confronti degli altri che prima li mandi in nomination e poi te ne penti”. Qui Massimiliano ha fatto un chiaro riferimento alla nomination di Tommaso Zorzi riservata alla presunta amica Stefania Orlando. L’attore tra l’altro ha parlato anche dei continui sbalzi d’umore dell’influencer, che ha spesso minacciato di volersene andare: “Oppure che volevi lasciare la Casa tante di quelle volte e poi non lo ha mai fatto. Mr. Coerenza”.

Massimiliano Morra, però, ha avuto qualcosa da ridire anche in merito all’imitazione fatta da Tommaso Zorzi e ha fatto un appunto: “Mi diverte che parli ancora di me… Lascia perdere il dialetto napoletano, non è per te….”