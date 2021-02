Belen Rodriguez, incinta del secondo figlio, svela la verità sul rapporto con l’ex marito Stefano De Martino: “C’era un po’ di rancore”.

Belen Rodriguez è al settimo cielo. La sua storia d’amore con Antonino Spinalbese procede a gonfie vele e, tra pochi mesi, diventerà anche mamma per la seconda volta. Dopo Santiago, nato dal suo matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina ha deciso di allargare la famiglia con il nuovo fidanzato che la rende serena e felice.

Negli scorsi giorni, un post pubblicato dalla showgirl, aveva fatto pensare ad una sua frecciatina nei confronti del conduttore napoletano, ma oggi, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Belen racconta la verità sul suo rapporto con l’ex marito.

Belen Rodriguez: “Stefano De Martino? Non farei mai battutine”

Belen Rodriguez è al quinto mese di gravidanza e, in un’intervista esclusiva rilasciata insieme al fidanzato Antonino Spinalbese che ha spiegato cosa l’ha fatto innamorare, racconta la sua immensa felicità. Nel corso dell’intervista, tuttavia, la showgirl argentina ha anche parlato del rapporto con l’ex marito Stefano De Martino precisando di non aver mai lanciato frecciatine nei suoi confronti.

“Voglio chiarire, io sono piena di pepe e sono sempre stata così, ma non mi permetterei mai di fare battutine, non lo farei per rispetto ad Antonino, non sarebbe rispettoso e nemmeno furbo. Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po’ di rancore – sarei falsa a dire che non resti un po’ di amaro in bocca – quando volti pagina è tutto passato. Nei post parlo di me, del mio carattere, della mia guerra che è sinonimo di vita, quella che affronto ogni giorno”.

Con Antonino Spinalbese ha così voltato pagina. Serena e felice, la showgirl argentina spera di diventare mamma di una bambina. Follemente innamorata del su Santiago, al magazine diretto da Alfonso Signorini, ha anche svelato il rapporto tra Antonino e il figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente ‘Amore’ e, allora, Santi mi ha confessato: ‘Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe‘. Poi alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ‘ma un fratellino?'”, ha concluso Belen incinta.