Uomini e Donne: la gaffe dopo la scelta di Davide non sfugge al web

Uomini e Donne ha mandato in onda oggi la scelta di Davide Donadei, ma la gaffe fatta sui social del programma dopo la puntata non è sfuggita agli attenti utenti della rete.

Uomini e Donne ha concluso oggi il percorso di Davide Donadei e come ogni percorso che si rispetti è terminato con non pochi malcontenti. In quanto il pubblico del piccolo schermo avrebbe preferito che la scelta del tronista fosse Beatrice Buonocore e non Chiara Rabbi, con cui Donadei ha iniziato una relazione.

Oltre a questo, un altro grande classico è la pubblicazione suoi profili social dedicati al programma della prima intervista di coppia, in cui i due piccioncini svelano com’è stata quest’esperienza negli studi Elios di Roma e le sensazioni che hanno provato prima e dopo la scelta.

Questo ovviamente è un classico, peccato però che chi abbia caricato i contenti social abbia commesso una gaffe sul profilo di Uomini e Donne. Gaffe che ovviamente non è sfuggita all’attento popolo della rete, che ha prontamente fatto notare il tutto prima che chi si occupa dei social del programma potesse modificare l’errore.

Davide Donadei sceglie Chiara, ma sui social di Uomini e Donne c’è Beatrice

Che cos’è successo? Come anticipato, sui profili social di Uomini e Donne è stata caricata la prima intervista insieme di Davide e Chiara. Peccato però che chi abbia caricato il tutto, abbia fatto confusione con i due nomi ed ha scritto che la scelta era in realtà Beatrice, che invece è stata scelta dal pubblico del piccolo schermo.

L’errore è stato prontamente corretto, ma come anticipato non è sfuggito agli utenti della rete che hanno iniziato ad ironizzare sulla gaffe commessa. Qualche esempio? C’è chi ha sospetto che anche gli addetti ai lavori siano rimasti straniti dalla scelta di Davide Donadei e c’è chi invece, in maniera del tutto ironica, ha affermato che perfino la redazione avrebbe voluto che la coppia formatasi all’interno del programma sarebbe dovuta essere quella di Davide e Beatrice.

Nonostante però il pubblico non sia particolarmente convinto di questo momento, Davide e Chiara di Uomini e Donne sono pronti a viversi la loro storia al di fuori del programma.